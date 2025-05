Longevity: Der Wunsch nach einem langen Leben Stand: 02.05.2025 06:10 Uhr Durch Nahrungsergänzungsmittel und den entsprechenden Lebensstil sehr alt werden: Longevity (auf deutsch Langlebigkeit) liegt im Trend. Auch Forschende bestätigen, dass nicht nur die Gene Einfluss auf den natürlichen Alterungsprozess haben.

von Daniela Remus

Die Super-Pille gegen das Altern oder die Entdeckung des Methusalem-Gens: Von beidem ist die Alternsforschung weit entfernt. Und viele Forschende bezweifeln, dass es je dazu kommen wird, ein Allround-Mittel gegen das Altern zu finden. Denn das Altern ist kein Schalter, der ein- und ausgestellt werden kann, sondern ein schleichender Prozess, der lange vor den bemerkbaren Symptomen beginnt.

Leiden im Alter an mehreren Krankheiten

"Die eigentliche Krankheit des Alterns ist das, was wir Multimorbidität nennen. Das heißt, verschiedene Krankheiten stellen sich zur gleichen Zeit ein", sagt Professor Björn Schumacher, Leiter des Instituts für Genomstabilität in Alterung und Erkrankung der Universität Köln. In unserem Körper teilen sich pro Minute Millionen von Zellen, sonst blieben wir nicht am Leben, denn nur dadurch kann Gewebe immer wieder erneuert werden. Aber diese Zellteilung ist fehleranfällig und diese Fehler werden im Alter immer mehr.

"Das Genom besteht aus unserer DNA, enthält sämtliche Informationen über die Zelle und über den Körper, über sämtliche Funktionsweisen", erklärt Schumacher. "Das heißt, das Genom ist der zentrale Bauplan für alles." Das Genom sei jedoch nicht vollkommen stabil, sondern werde ständig beschädigt. "Zehntausende von Beschädigungen passieren jeden Tag in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Und diese Beschädigungen müssen immer wieder repariert werden. Unser ganzes Leben lang."

Reparaturfähigkeit der Zellen lässt im Alter nach

Und das tun die Zellen: Autophagie heißt dieser Prozess, umgangssprachlich auch "zelluläre Müllabfuhr". Aber auch diese Reparaturfähigkeit lässt mit dem Altern nach. Es gibt bisher kein Medikament, das die Autophagie erwiesenermaßen ankurbeln kann, auch keins, um die Alterung der Stammzellen aufzuhalten oder um das Immunsystem zu verjüngen.

Zwar haben Forschende in den letzten Jahren in diesen Bereichen viele Erkenntnisse über einzelne Alterungsprozesse zusammentragen können, aber eine wirksame Anti-Aging-Therapie ist daraus noch nicht geworden. Generell sei es das falsche Ziel, das Altern stoppen zu wollen, sagt die Mehrheit der Wissenschaftler. Es müsse vielmehr darum gehen, gesundes Altern zu ermöglichen.

Großer Teil der älteren Menschen leidet an chronischen Krankheiten

"Es geht darum, Leben in die Jahre zu bringen, nicht Jahre ans Leben anzuhängen", sagt Alternsforscher Schumacher. "Unser großes Problem ist doch, dass über die Hälfte der über 65-Jährigen an Multimorbidität, also verschiedenen chronischen Krankheiten, leidet. Und die gilt es zu bekämpfen."

Es seien nicht allein die Gene, die die zellulären Alterungsprozesse prägen, sagt Prof. Christoph Englert vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. "Die Gene ermöglichen einen Möglichkeitsraum des Alterns. Das Faktische, das haben wir ein bisschen selber in der Hand." Wir können also beeinflussen, wie wir altern.

Gesunde Lebensweise kann altersbedingte Krankheiten hinauszögern

Durch eine gesunde Lebensweise können wir viel dazu beitragen, das Auftreten von alternsbedingten Krankheiten hinauszuzögern und somit tatsächlich länger zu leben. Aus der Forschung mit eineiigen Zwillingen geht hervor, dass Menschen selbst bei identischer genetischer Ausstattung unterschiedlich altern.

Das, was wir gegen das Altern in der Hand haben, ist also das, was wir auch schon aus anderen Präventionsprogrammen kennen: nicht Rauchen, wenig Alkohol, viel Bewegung, kein Übergewicht, wenig Fleisch, viel pflanzliche Kost und ausreichend Schlaf.

Es gibt Studien, die zeigen, wie einflussreich diese Faktoren sind. Sie reduzieren zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, an denen die meisten Menschen in Deutschland sterben, Übergewicht oder hohen Blutdruck. Diese Erkenntnis der Forschung deckt sich mit dem Ansatz der Longevity-Bewegung: weniger krank sein im Alter.

Können Wirkstoffe wie Rapamyzin, Metformin oder Spermidin Alterungsprozesse aufhalten? Rapamyzin ist ein Medikament, dass die Abstoßung bei Organtransplantationen verhindern soll.

Metformin wird genutzt, um den Blutzuckerspiegel bei Diabetes Typ II zu senken.

Spermidin ist ein sogenanntes Polyamin, das Zellen zum Wachsen brauchen. Es ist bereits als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen oder Pulver käuflich, aber auch in Lebensmitteln wie Nüssen, Pilzen, Salat und Kartoffeln enthalten.

Bei allen drei Wirkstoffen gibt es Hinweise aus Tierversuchen, dass bestimmte Alterungsprozesse aufgehalten oder verlangsamt werden können. Vergleichbare Studienergebnisse gibt es beim Menschen aber noch nicht.

Eine Studie von Ernährungswissenschaftlern der Uniklinik Lübeck kam jedoch zu dem Ergebnis, dass Spermidin verstoffwechselt wird, bevor Zellen es nutzen können.

Innerhalb der Longevity-Bewegung erfreuen sich auch Nahrungsergänzungsmittel großer Beliebtheit - von weniger exotischen wie Vitamin C bis zu Antioxidantien aus Algen. Für sie alle gilt: Nährstofftherapien für Menschen mit Mangelernährung sind empfehlenswert, zum Beispiel Folsäure in der Schwangerschaft oder Vitamin B12 bei veganer Ernährung. Mit zunehmendem Alter müssen manchmal auch Eisen, Vitamin D oder Kalium ergänzt werden.

Es gibt aber keine Beweise dafür, dass der umgekehrte Anwendungsfall funktioniert, also dass viele zusätzlich verabreichte Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe vor dem Altern schützen - auch wenn viele Hersteller von Supplements genau das versprechen. Es kann allerdings auch zu Überdosierungen kommen und damit das Gegenteil von Gesundheitsförderung eintreten.

