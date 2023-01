Sendung: Wirtschaft | 19.01.2023 | 06:39 Uhr | von Nicolas Lieven

"Eine Fortführung unseres Geschäfts in Russland ist nicht haltbar. Russlands Angriffskrieg ist nicht vereinbar mit unseren Werten." Mit diesen Worten hat Wintershall Dea-Chef Mario Mehren den Rückzug aus Russland angekündigt. Wintershall Dea ist Deutschlands größter Öl- und Gasförderer und auch die Nummer eins in Europa. Der Krieg dauert nun schon fast ein Jahr - warum kommt die Erkenntnis Russlands zu verlassen so spät?