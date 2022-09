Vorwürfe gegen den NDR: Wie ist der Stand der Dinge?

Das Nachrichtenportal "Business Insider" wirft der Landesfunkhaus-Direktorin, Sabine Rossbach, die Begünstigung ihrer Töchter vor. Rossbachs ältere Tochter ist Inhaberin einer PR-Agentur. Der Vorwurf lautet, sie habe immer wieder ihre Themen in den Programmen des NDR Landesfunkhauses Hamburg einbringen können. Problematisiert wird im Bericht ebenfalls, dass Rossbachs jüngere Tochter eine Festanstellung als Redakteurin bei NDR Kultur bekommen hat. Nach interner Prüfung hält das NDR Justitiariat für widerlegt und hat andere Medien in dieser Sache abgemahnt.



In einem Detail geht es in der Kritik an Rossbach auch darum, dass sie gegen Widerstände in der Redaktion einen Fernsehbeitrag über eine Frau, die gegen Geld angeblich mit toten Hunden sprechen kann, ins Programm gebracht haben soll - als Teil einer Reihe, mit der wiederum die Tochter der früheren Chefin von NDR Kultur, Barbara Mirow, beauftragt worden sein soll.

Funkhaus-Chefin Rossbach lässt derzeit ihre Arbeit im Landesfunkhaus Hamburg ruhen, bis die Vorwürfe gegen sie durch die Antikorruptionsbeauftragte geklärt seien, teilte der NDR in einer Pressemitteilung mit. Sie habe zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren. Den Vorwurf, dass Rossbachs jüngere Tochter bei einer Stellenvergabe bevorzugt behandelt worden sei, sieht der NDR als widerlegt an.



Die Leitung des Landesfunkhauses übernimmt kommissarisch die stellvertretende Direktorin und Hörfunkchefin von NDR 90,3, Ilka Steinhausen. Zudem soll ein unabhängiges Team aus NDR Journalisten die Vorwürfe journalistisch aufarbeiten.

Landesfunkhaus-Direktorin Rossbach hat mit dieser Stellungnahme reagiert: "Im täglichen Austausch mit den Redaktionen des NDR leite ich häufig Themenangebote verschiedener Veranstalter und Agenturen an Mitarbeiter weiter, darunter auch vereinzelt Pressemitteilungen der Agentur meiner Tochter. Zu keinem Zeitpunkt habe ich Redaktionen aufgefordert, gegen journalistische Standards zu entscheiden. Dies ist nach meiner Einschätzung auch nicht geschehen, was die vielfältigen Berichterstattungen in anderen Medien zu den betreffenden Themen belegen. Sollte in der Redaktion der Eindruck entstanden sein, dass die Kunden meiner Tochter bevorzugt behandelt werden sollen, bedaure ich das. In Zukunft möchte ich aktiv zu einer besseren Kommunikation innerhalb der Redaktion beitragen. An dem Einstellungsverfahren meiner jüngeren Tochter, das in 'Business Insider' kritisiert wurde, war ich nicht beteiligt und habe selbstverständlich keinerlei Einfluss genommen."

Gegen leitende Redakteure in Kiel gibt es eine Reihe von Vorwürfen. Danach sollen Julia Stein, die Leiterin der Redaktion "Politik und Recherche", und der Chefredakteur des Landesfunkhauses in Kiel, Norbert Lorentzen, gegen den Willen ihrer Mitarbeiter die politische Berichterstattung beeinflusst haben. Zum einen geht es darum, dass ein politisches Interview verhindert worden sei. Außerdem geht es um eine Recherche zu sogenannten Erholungsheimen am Meer, in denen Kinder misshandelt worden seien. Hier soll, so berichtet der "Stern", Stein in die Recherchen der eigenen Reporter eingegriffen haben.

Der "Stern" berichtet auch über einen weiteren Journalisten: Stefan Böhnke. Der stellvertretende Leiter des Politikressorts in Kiel soll seinen Ehemann im Wahlkampf unterstützt haben. Dann gibt es noch eine Veröffentlichung des "Business Insiders", der sich auf einen Fall im Jahr 2019 bezieht. Hier sei ein Investigativ-Reporter "unter Druck gesetzt worden" und dessen Kritik am Führungsstil soll mit einer Abmahnung bestraft worden sein.

Die beiden Führungskräfte in Kiel, Julia Stein und Norbert Lorentzen, wurden auf ihren Wunsch bis auf Weiteres von ihren Aufgaben entbunden. Der Landesfunkhaus-Direktor, Volker Thormählen, hat Anfang September für einen Monat unbezahlten Urlaub genommen. Außerdem untersucht jetzt der Landesrundfunkrat die schwerwiegenden Vorwürfe in Kiel. “Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst. Es darf selbstverständlich keine politischen Filter oder eine Arbeitsumgebung geben, die die unangemessene Einflussnahme oder das Durchregieren Einzelner ermöglicht", sagte die Landesrundfunkratsvorsitzende Laura Pooth. Der Landesrundfunkrat setzt ein Experten-Team ein, um die Vorfälle aufzuklären.



Im NDR wurde ein internes Gremium von NDR Journalistinnen und Journalisten aus Niedersachsen und Hamburg eingesetzt. Sie ermitteln, was genau in Kiel passiert ist und was sich ändern muss. Die Federführung liegt explizit nicht am NDR Standort Schleswig-Holstein.

Ein NDR Rechercheteam hat seine Arbeit aufgenommen. Die redaktionsübergreifende und investigative Einheit besteht aus Journalistinnen und Journalisten der Redaktionen ZAPP, STRG_F, Panorama und dem Ressort Investigation des NDR. Die Mitarbeitenden recherchieren zu den Vorwürfen gegen den NDR und andere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie gehen Hinweisen zu Missständen nach, arbeiten selbstständig und unabhängig und sind nicht an Weisungen gebunden - wie alle anderen Redaktionen auch. Zum Beispiel hat das Team bereits veröffentlicht, dass der NDR den Korruptionsverdacht gegen Sabine Rossbach offenbar jahrelang auf sich hat beruhen lassen. Die aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge in den Landesfunkhäusern übernehmen Kolleginnen und Kollegen von NDR Info.



Außerdem haben sich die Mitarbeitenden des Landesfunkhaus Hamburg von der Direktorin distanziert. In einem Brief an NDR Intendant Joachim Knuth haben nun 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rossbach ihr Misstrauen ausgesprochen.

In der Affäre um die entlassene rbb-Intendantin Patricia Schlesinger wurde auch das ARD-Doku-Drama "Der gute Göring" kritisch betrachtet. Schlesingers Ehemann Gerhard Spörl hatte bei dem 2016 ausgestrahlten NDR/BR-Film als Drehbuchautor mitgewirkt - in dieser Zeit war sie NDR Programmbereichschefin gewesen. Laut Ergebnis einer Prüfung durch den NDR ist bei der Produktion aber alles korrekt abgelaufen. Die durch den NDR in Auftrag gegebene Sonderprüfung komme zu dem Ergebnis, "dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus Produktion und Redaktion angemessen gehandelt und gearbeitet haben. Auch die extern angerufene Anti-Korruptionsbeauftragte des NDR erkennt nach eingehender Prüfung kein vorwerfbares Verhalten."

Für die Mitarbeitenden des NDR gibt es einen Verhaltenskodex und Dienstanweisungen zu Anti-Korruption und Geschenken. Außerdem kümmert sich eine Arbeitsgemeinschaft Compliance und die Anti-Korruptionsbeauftragte um Vermeidung, Vorbeugung und Verfolgung von Korruption. "Wir lassen uns bei unserer Arbeit und unseren Entscheidungen von niemandem instrumentalisieren", das besagt zum Beispiel eine Regel im NDR Verhaltenskodex. Außerdem ist in der Vereinbarung zu lesen, dass NDR Mitarbeitende ihre Tätigkeit nicht für kommerzielle PR, unangemessen hoch dotierte Nebentätigkeiten oder andere private Vorteile nutzen sollen. Dabei steht immer die unabhängige Berichterstattung im Fokus: "Wir lehnen Nebentätigkeiten, Geschenke, Einladungen und Rabatte ab, die unsere Unabhängigkeit in Frage stellen könnten. Wir nutzen keine Journalistenrabatte. Wir wissen um die Gefahr der Korruption und beugen ihr deshalb in allen Bereichen des NDR durch Transparenz und vertrauensvolle Zusammenarbeit vor."