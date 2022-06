Vier Monate Krieg in der Ukraine: Analyse der NDR Info Experten Stand: 24.06.2022 17:45 Uhr In einem Video-Livestream haben Andreas Flocken und Carsten Schmiester, Gastgeber des NDR Info Podcasts zum Krieg in der Ukraine, mit Moderatorin Juliane Möcklinghoff über die aktuelle Situation gesprochen und Fragen zum Russland-Ukraine-Konflikt beantwortet.

Vier Monate Krieg in der Ukraine: Seit dem Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar sind Tausende Menschen gestorben, Millionen geflüchtet. Die Ukraine hält Russland stand - doch wie lange noch? Wird der Krieg zum Dauerzustand? Wie sehen mögliche Strategien aus, um den Krieg zu beenden? Welche EU-Sanktionen bringen etwas? Und welche Auswirkungen hat dieser Krieg auf das Leben der Menschen in Deutschland?

Die NDR Info Redakteure Andreas Flocken und Carsten Schmiester, Hosts des NDR Info Podcasts zum Krieg in der Ukraine, haben mit Moderatorin Juliane Möcklinghoff über die aktuelle Kriegssituation gesprochen und Fragen zum Russland-Ukraine-Konflikt in einem Video-Livestream beantwortet.

Podcast "Streitkräfte und Strategien #Ukraine" 26 Min Booster für Kiew (Tag 121) Nach zähen Verhandlungen hat die EU die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten erklärt. Der langjährige ARD-Korrespondent Carsten Schmiester hält das für einen Moral-Booster. 26 Min

