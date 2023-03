Stand: 31.03.2023 17:20 Uhr Sturmflut-Warnung für die Ostsee-Küste

Für die deutsche Ostseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Am Sonnabend gegen 12 Uhr könnten in der Kieler und Lübecker Bucht die Maximalwerte des Wasserstandes bis zu 1,10 Meter über mittlerem Wasserstand liegen. Dies teilte der Sturmflutwarndienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock am Freitag mit. Grund sind stürmische Böen.

An der Ostsee-Küste westlich und östlich von Rügen wird mit Werten von bis zu 90 Zentimetern keine Sturmflut am Sonnabend erwartet.

Sturmfluten an der deutschen Ostseeküste werden in vier Klassen eingeteilt:

Sturmflut: 1,00-1,25 m über mittlerem Wasserstand mittlere Sturmflut: 1,25-1,50 m über mittlerem Wasserstand schwere Sturmflut: 1,50-2,00 m über mittlerem Wasserstand sehr schwere Sturmflut: mehr als 2,00 m über mittlerem Wasserstand

Es wird kühler im Norden

Der Deutsche Wetterdienst meldet, dass am Sonnabend deutlich kältere Luft in den Norden strömt. Vor allem an den Küsten wird es um einige Grad kühler als am Freitag. Temperatur-Höchstwerte werden bereits am Vormittag oder gegen Mittag erreicht: Maximal 5 Grad auf Fehmarn, höchstens 6 Grad in Rostock, 8 Grad in Hamburg und 11 Grad in Göttingen. Für Sonntag wird dann für Norddeutschland ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet.

