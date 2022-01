Sturm über dem Norden: Hunderte Polizei- und Feuerwehreinsätze Stand: 30.01.2022 09:40 Uhr Das Sturmtief "Nadia" tobt weiter über Norddeutschland. Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz. Wegen Sturmschäden kam es außerdem zu massiven Problemen im Bahnverkehr.

Gestern Abend war der Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturms vorübergehend ganz eingestellt worden. Und auch aktuell kommt es im Regional- und Fernverkehr noch zu Behinderungen. Die Deutsche Bahn warnt aufgrund von Unwetterschäden noch bis in die Mittagsstunden vor Zugausfällen und Verspätungen. Die Bahn informiert auf ihrer Webseite über den aktuellen Stand.

Sturmflutwarnung für Küste, Weser- und Elbgebiet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an der gesamten Küste sowie in weiten Teilen Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns bis zum Vormittag vor orkanartigen Böen und einzelnen Orkanböen. Wegen des Sturms war es in der Nacht an der Nordseeküste zu einer Sturmflut gekommen. Und es ist noch nicht vorbei: Bis zum Nachmittag müsse an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbgebiet mit einer schweren Sturmflut gerechnet werden, warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die Feuerwehr in Wilhelmshaven hat deshalb nach eigenen Angaben die Deichtore zusätzlich verstärkt.

Hamburg: 750 Unwetter-Einsätze und Sturmflut an der Elbe

Der heftige Wind hat für Hunderte von Polizei- und Feuerwehreinsätzen gesorgt. Allein in Hamburg zählte die Polizei bis zum frühen Morgen rund 300 Unwetter-Einsätze, die Feuerwehr sogar 450. Laut BSH war es in der Nacht im Hamburger Elbgebiet zu einer schweren Sturmflut gekommen - der Fischmarkt in St. Pauli wurde unter Wasser gesetzt. Zudem verkeilte sich am späten Samstagabend ein Baggerschiff unter den Elbbrücken. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, mussten infolge der Havarie mehrere Brücken gesperrt werden - mit den entsprechenden Behinderungen für den Verkehr.

Havarierter Frachter vor der ostfriesischen Küste

Eine weitere Havarie ereignete sich in Niedersachsen: Rund 30 Kilometer vor der ostfriesischen Küste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden im Meer. Die 190 Meter lange "Vienna" habe erkennbare Probleme beim Manövrieren gehabt, hieß es vom Havariekommando in Cuxhaven. Die Maschine sei zu schwach gewesen, um das Schiff gegen Wind und Wellen zu halten. Daher wurden unter anderem Notschlepper zu dem Havaristen entsandt. Das Sturmtief habe den Einsatz aber erheblich erschwert. Nach etwa sechs Stunden sei der Frachter gesichert worden, so ein Sprecher des Havariekommandos: "Hätten wir nicht eingegriffen, wäre das Schiff zu einem Risiko für die Küste geworden." Die 24 Crewmitglieder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Auch das Schiff wurde nicht beschädigt.

Niedersachsen: Umgestürzte Bäume sorgen für Behinderungen

Im Harz musste am Morgen eine Landstraße gesperrt werden, weil ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. In der Nacht hatte es in Niedersachsen wegen umgestürzter Bäume bereits mehrere Verkehrsunfälle gegeben: In den Landkreisen Hildesheim und Goslar kippten laut Polizei Bäume direkt vor zwei Autos. Ein 64-Jähriger und eine 27-Jährige konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, blieben aber unverletzt. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) stürzte ein Baum auf einen Zug - verletzt wurde niemand. Im Landkreis Aurich in Ostfriesland wurde die Feuerwehr rund 25-mal zu Hilfe gerufen. Auch dort waren Bäume oder Bauzäune umgestürzt.

Schleswig-Holstein: 800 Einsätze und 127 km/h Windgeschwindigkeit

Das Sturmtief erreichte in der Nacht Spitzengeschwindigkeiten von fast 130 Kilometern pro Stunde. Die höchste Windgeschwindigkeit maßen die Meteorologen in Schleswig-Holstein: Auf Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) habe "Nadia" bis zu 127 Kilometer pro Stunde erreicht, so der Deutsche Wetterdienst. Die Feuerwehren mussten in Schleswig-Holstein insgesamt etwa 800-mal ausrücken. Die meisten Einsätze wurden im Süden verzeichnet: Allein die Leitstelle Bad Oldesloe meldete bis zum Vormittag knapp 400 sturmbedingte Einsätze.

Auswirkungen auch in Mecklenburg-Vorpommern

Das Sturmtief über der Nordsee bescherte auch Feuerwehr und Polizei in Mecklenburg-Vorpommern viel Arbeit. In Schwerin und Umgebung sei man zu knapp 200 Einsätzen ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch in Stralsund berichtete das Lagezentrum, dass man alle Hände voll zu tun habe. In der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft prallte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt.

"Trichterwirkung und Badewannen-Effekt"

Wie der Meteorologe Sebastian Wache im Interview in der ARD Infonacht berichtete, wurden am Samstagabend bereits Orkanböen mit Windstärke 12 über Schleswig-Holstein gemessen. An der Ostsee werde es zu einem "Badewannen-Effekt" kommen: Bei nachlassenden Winden im Laufe des Sonntags schwappt laut Wache das Wasser der "weggedrängten Ostsee" wieder zurück und könnte beispielsweise in Flensburg über die Ufer treten.

AUDIO: Schwere Stürme und weiterhin Sturmflut-Gefahr im Norden (3 Min) Schwere Stürme und weiterhin Sturmflut-Gefahr im Norden (3 Min)

Fährverbindungen fallen aus

Die Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) fallen wegen des Sturms aus. Zudem sind laut Reederei Verbindungen ab Föhr, Amrum und Dagebüll betroffen. Für die Fahrten der Hallig-Linie von und nach Hooge gebe es heute Ersatzverbindungen um 14 Uhr ab Schlüttsiel und um 15.15 Uhr ab Langeneß. Je nach tatsächlicher Wetterlage kann es laut W.D.R. weitere Fahrplanänderungen geben. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen stellte gestern Abend den Betrieb ein.

Außerdem fielen am Morgen mehrere Fähren auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser aus. Der reguläre Fahrplan soll nach Reederangaben in beide Richtungen voraussichtlich um 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Reederei Hiddensee setzte einen bis heute geltenden Sonderfahrplan zwischen Schaprode und der Insel Hiddensee ein.

Nationalpark-Verwaltung: Harz nicht betreten

Auch auf dem Brocken im Harz rechnet der DWD mit schweren Sturmböen - bis zum Nachmittag sind auf dem 1.141 Meter hohen Gipfel auch Orkanböen möglich. Die Nationalpark-Verwaltung rät deshalb auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen. Man werde sich bemühen, die Schäden in den Harzwäldern zeitnah zu beseitigen, sagte ein Sprecher. Es könne aber sein, dass einzelne Wege nach dem Sturm vorübergehend nicht begehbar seien.

Vorübergehende Wetterberuhigung

Laut DWD lässt der Wind im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und acht Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2022 | 09:00 Uhr