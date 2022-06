Rückreisewelle: Mehrere große Staus im Norden Stand: 06.06.2022 14:50 Uhr Zum Abschluss des langen Pfingstwochenendes ist es heute auf den Autobahnen erneut voll. Vor allem auf der A1 und der A7 müssen die Reiserückkehrer Geduld mitbringen.

Der Pfingstmontag ist der traditionelle Abreisetag der Pfingsturlauberinnen und -urlauber, dementsprechend sind vor allem die Routen von der Küste nach Süden ausgelastet. Auf der A1 in Schleswig-Holstein gibt es laut dem NDR Verkehrsstudio zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf weiterhin Stau, zwölf Kilometer waren es am Vormittag, am frühen Nachmittag noch immer acht Kilometer. Ab Posthausen ging es zeitweise auf mehreren Kilometern nur stockend voran. Hinter Bremen in Richtung Osnabrück war die Fahrbahn nach einem Unfall zwischen Dreieck Stuhr und Groß Ippener zeitweise gesperrt.

Sperrung auf A7 nach Polizeieinsatz aufgehoben

Auch auf der A7 in Niedersachsen gibt es einige Staus. So kommen Autofahrende in beiden Richtungen um Westenholz nur langsam voran. Am Vormittag waren dort die Fahrbahnen wegen eines Polizeieinsatzes zwischen dem Dreieck Walsrode und Bad Fallingbostel in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben. In Richtung Hannover stockte der Verkehr am Nachmittag ab Hamburg-Volkspark. Viel Verkehr gibt es auch auf der A20 Rostock Richtung Lübeck: Zwischen Lübeck-Genin und Kreuz Lübeck staut es sich auf einer Länge von drei Kilometern.

Teilweise lange Staus am Sonnabend

Bereits am Sonnabend war auf den Autobahnen einiges los. Auf der A7 etwa, zwischen Hannover und Hamburg, staute sich der Verkehr zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Soltau-Ost auf bis zu 20 Kilometern Länge. Eine Sprecherin der Polizei im Heidekreis sagte, dass dichter Verkehr und Baustellen die Ursache seien. Auf der Autobahn 31 stockte der Verkehr vor dem Emstunnel bei Leer. Dort mussten Autofahrende rund 45 Minuten warten. Größere Staus und zäh fließenden Verkehr gab es auch auf der A1 bei Bramsche und am Bremer Kreuz sowie auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Seesen/Harz und Northeim-West.

46 Baustellen - allein auf Niedersachsens Autobahnen

Eng ist es auf den Autobahnen derzeit auch durch die vielen Baustellen: 46 zählt der ADAC allein auf den Autobahnen in Niedersachsen. Gebaut wird zum Beispiel am Maschener Kreuz kurz vor Hamburg. In Schleswig-Holstein warnte der ADAC vor Behinderungen auf der Verbindung A24 zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen. Die Brücke wird zurzeit von der Deutschen Bahn saniert, wegen der Baustelle dürfen Autofahrende nur mit zehn Kilometern pro Stunde passieren.

Neun-Euro-Ticket? ADAC hält Auto für praktischer

Dass viele Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen das Neun-Euro-Ticket nutzen, davon ging zumindest der ADAC im Vorfeld nicht aus. Wer Regionalbahn fährt, müsse meistens umsteigen, um an sein Urlaubsziel zu gelangen. Für Familien, die mit viel Gepäck reisen, sei das Auto da einfach praktischer, meint der Automobilclub. Die Deutsche Bahn rechnet dagegen auf den Verbindungen in Richtung Küste mit weiter vollen Zügen - und will auf einigen Strecken zusätzliche Waggons einsetzen.

Bettenwechsel am Sonnabend

Am Sonnabend stand dazu in vielen Urlaubsregionen der traditionelle Bettenwechsel an. Heide, Harz und Küste sind in diesem Jahr gefragter als noch vor der Corona-Pandemie. Während Niedersachsen und Bremen noch einen schulfreien Tag an das lange Pfingstwochenende anhängen, haben Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die gesamte Woche über keinen Unterricht. Viele Familien nutzen diese Zeit für einen kurzen Urlaub.

