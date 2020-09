Stand: 10.09.2020 22:45 Uhr

Radiopreis für NDR Info Podcast - Sonderpreis für Drosten

Bei der elften Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg hat NDR Info am Donnerstagabend den Preis in der Kategorie "Bester Podcast" erhalten: Bastian Berbner und Doreen Strasdas bekamen die Auszeichnung für "180 Grad: Geschichten gegen den Hass". Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, erhielt den Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises. Drosten ist seit Februar im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" zu hören.

Sonderpreis für die "zentrale Stimme in der Pandemie"

Der Sonderpreis des Beirats wurde erstmals seit 2016 wieder vergeben - damals war Sting mit der Auszeichnung geehrt worden. Christian Drosten sei es gelungen, "komplexe naturwissenschaftliche und epidemiologische Zusammenhänge allgemeinverständlich darzulegen", hieß es in der Begründung des Beirats. Drosten scheue weder fachliche Kritik noch gar persönliche Anfeindungen, sondern analysiere und argumentiere auf hohem wissenschaftlichem Niveau und verwahre sich gegen Verkürzungen und Zuspitzungen. Die Gradlinigkeit, populär zu erklären, ohne populistisch zu werden, habe ihn "zur zentralen Stimme in der Pandemie werden lassen", so die Jury.

Als Wissenschaftler eine Ausnahmeerscheinung

Laudator Stephan Schmittner, Geschäftsführer von RTL Radio Deutschland, bezeichnete Drosten als Ausnahmeerscheinung. Drosten betonte, es sei für ihn ein bisschen ungewohnt, als Wissenschaftler in die Öffentlichkeit zu gehen. Er werde auch wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, "wenn das Ganze vorbei ist. Es wird leider noch ein bisschen dauern." Allerdings sei seine Funktion in der Öffentlichkeit keine Show, sondern eine Art von ärztlichem Handeln. Neben Abstand, Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken sei in der Corona-Krise auch Aufklärung wichtig. Dafür sei das Radio das beste Medium, sagte Drosten.

NDR Intendant Knuth: Verdiente Auszeichnung

NDR Intendant Joachim Knuth bezeichnete die Auszeichung in einer Mitteilung als verdient: "Christian Drosten gelingt es gemeinsam mit unserem NDR Team, das Corona-Virus zu erklären und verständlich zu machen - unaufgeregt, abwägend, und immer wieder auch die eigenen Erkenntnisse in Frage stellend."

Der Podcast "Coronavirus-Update" beschäftigt sich seit dem 26. Februar mit Fragen und Bewertungen rund um die Pandemie aus virologischer Sicht und mit dem aktuellen Stand der Forschung. Drosten war dafür bereits mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden.

Radiopreis für "180 Grad: Geschichten gegen den Hass"

Mit dem Podcast "180 Grad: Geschichten gegen den Hass" zeichnete die Jury eine Audio-Produktion von NDR Info aus, die sich mit der Frage beschäftigt, was gegen den Hass und die Spaltung der Gesellschaft getan werden kann. Der Autor Bastian Berbner spricht darin mit norddeutschen Nachbarn, mit Nazis, Linken und dänischen Polizisten. Er traf Menschen, die einander hassten - und die nun befreundet sind, nachdem sie sich kennenlernten. "Eine bemerkenswerte und in jeder Hinsicht herausragende Audio-Produktion. Eine dialogische Erzählweise mit großem Spannungsbogen, emotional packend, die Möglichkeiten von Audio ausschöpfend, herausragend, preiswürdig", sagte Online-Marketing-Experte Philipp Westermeyer, der den Preis überreichte.

Ein Podcast mit dem Prädikat "Herausragend"

Im Urteil der Jury hieß es, Berbner transportiere mit geschickt gestellten Fragen und ohne erhobenen Zeigefinger Lehrstücke in Sachen Menschlichkeit mit hohem Wiedererkennungswert: "Emotional, berührend, mit einer gewissen Leichtigkeit trotz der schweren und komplexen Thematik. Ein Podcast, der das Prädikat 'Herausragend' verdient hat." Berbner sagte, er freue sich riesig über den Preis, erinnerte aber auch an die Entstehung des Podcasts, die auf eigene Initiative erfolgt sei. "Ich würde mich noch einen kleinen Ticken mehr freuen, wenn die Branche diese aufwendige Art des Storytellings nicht nur feiern würde, sondern wenn sie in Zukunft auch noch ein kleines bisschen mehr mit in die Verantwortung gehen würde, wenn es um die Produktion geht", sagte er.

NDR Intendant Knuth betonte, mit dem Podcast sei ein eindrucksvolles Audiodokument zu einer zentralen Gegenwartsfrage gelungen. "Gäbe es '180 Grad: Geschichten gegen den Hass' nicht schon - wir müssten diesen Podcast jetzt unbedingt auflegen."

Statt Gala: Verleihung unter Corona-Bedingungen

Der Deutsche Radiopreis wurde in diesem Jahr bereits zum elften Mal verliehen. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Gala, stattdessen fand die Verleihung ohne Publikum und unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln im Schuppen 52 im Hamburger Hafen statt. Nur die Nominierten, die Laudatorinnen und Laudatoren sowie die Showacts - darunter Milow, Tim Bendzko, Katie Melua und Michael Patrick Kelly - waren live dabei. Durch den Abend führte Moderatorin Barbara Schöneberger, Thorsten Schorn begleitete die Verleihung im Radio.

Mit der Verleihung unter Corona-Bedingungen wollten die Organisatoren das Engagement der Radioprogramme und Redaktionen würdigen, die in den vergangenen Monaten unter den schwierigen Corona-Bedingungen Herausragendes geleistet hätten. 30 Finalisten in zehn Kategorien durften auf die begehrte Auszeichnung hoffen. Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hatte die Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt.

