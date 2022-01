29.01.2022 | 09:05 Uhr

6 Min | Verfügbar bis 05.02.2022

Tobias Welte, Lungenfacharzt an der Medizinischen Hochschule Hannover, betont aber im Interview mit NDR Info, dass die Risikogruppen weiter geschützt werden müssen. Die Impfquote ist in Deutschland noch nicht so hoch wie etwa in Dänemark.