Lockerung der Corona-Regeln: So macht es der Norden

Am Mittwoch haben Bund und Länder erste Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise beschlossen. Nun setzen die Bundesländer die Maßnahmen um - mit eigenen zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkten. NDR.de gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen in Norddeutschland:

Hamburg: Schulstart schrittweise ab 27. April

In Hamburg gelten neben der Kontaktsperre die meisten anderen Beschränkungen auch weiterhin, bis auf wenige Ausnahmen, die der Senat am Freitag beschlossen hat. Die Geschäfte im Einzelhandel dürfen bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern von Montag (20. April) an wieder öffnen, auch in Einkaufszentren, sofern die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Tragen von Alltagsmaksen wird empfohlen.

Schulen sollen ab 27. April schrittweise öffnen, beginnend mit Präsenzunterricht für die Abschlussklassen in Stadtteilschulen, Gymnasien und Berufsschulen. Ab dem 4. Mai sollen die 4. Klassen der Grundschulen, die 6. Klassen der Gymnasien sowie die Oberstufen von Stadtteilschulen und Gymnasien folgen. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, sollen Klassen in Lerngruppen von 11 bis 13 Schülern aufgeteilt werden, die abwechselnd in der Schule oder zu Hause Unterricht erteilt bekommen. Die Notbetreuung in den Kitas wird ausgeweitet. Hamburgs Hochschulen bleiben vorerst geschlossen. Großveranstaltungen sollen auf keinen Fall vor Ende August beginnen.

"Wir haben das öffentliche Leben fast in eine Vollbremsung gebracht. Der Erfolg der Maßnahmen ist so gut, dass wir uns bei aller Vorsicht in die ersten Lockerungen begeben wollen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Erst in zwei Wochen sollen Sport- und Kulturevents sowie zum Beispiel die Öffnung von Zoos in den Blick genommen werden. "Wir dürfen nicht zu viel riskieren", warnte Tschentscher.

Niedersachsen: Friseure auch nach dem 4. Mai geschlossen

Die Schule in Niedersachsen beginnt ebenfalls vom 27. April an schrittweise. Zunächst können die Abschlussklassen wieder in die Schule gehen. Am 4. Mai sollen die 4. Klassen folgen; in den Wochen danach die Abschluss- und Übergangsjahrgänge des kommenden Schuljahres, also zum Beispiel die 12. Klassen. Für alle Klassen, die noch warten müssen, gilt ab sofort ein verpflichtender Heimunterricht.

Geschäfte bis 800 Quadratmeter und größere Läden, die ihre Fläche entsprechend reduzieren, dürfen von Montag (20. April) an unter Auflagen wieder öffnen. Unabhängig von der Größe dürfen Buchläden, Bibliotheken, Fahrrad- und Autohändler den Betrieb wieder aufnehmen. Friseursalons bleiben in Niedersachsen auch über den 4. Mai hinaus geschlossen. Nicht wieder öffnen dürfen vorerst auch: Schwimmbäder, Kinos, Freizeitparks, Spielbanken, Sportanlagen, Fitnessstudios, Spielplätze, Kosmetikstudios und Fahrschulen. Das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen wird gelockert, wenn ein geschützter Bereich zwischen Bewohnern und Besuchern möglich ist.

Großveranstaltungen sind bis vorerst 31. August 2020 verboten - als solche hat Niedersachsen Events ab 1.000 Teilnehmer definiert. Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen sollen künftig wieder möglich sein - bis zu wie vielen Teilnehmern ist unklar. Das Tragen von Alltagsmasken wird insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf dringend empfohlen.

Schleswig-Holstein: Tier- und Wildparks dürfen öffnen

Wie geplant startet Schleswig-Holstein vom 21. April an mit den Abiturprüfungen an Gymnasien. Auch der Unterricht in den Abschlussjahrgängen an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe soll wieder beginnen. Für den 4. Mai ist der Neustart in den vierten Grundschulklassen und den Abschluss-Jahrgängen des kommenden Schuljahres geplant. Die Kita-Notbetreuung wird ausgebaut.

Alle Geschäfte, deren Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht übersteigt, oder die ihre Verkaufsfläche auf diese Fläche reduzieren, dürfen mit klaren Hygiene- und Abstandsvorgaben von Montag (20. April) an wieder öffnen. Unabhängig von der Verkaufsfläche dürfen Auto-, Fahrrad- und Buchhandel wieder öffnen, ebenso Tier- und Wildparks.

Vom 4. Mai an sollen in Schleswig-Holstein erste Veranstaltungen ermöglicht werden. Solange die Ansteckungsrate niedrig bleibt, werde die zulässige Teilnehmerzahl behutsam gesteigert. Wahrscheinlich werden erst Ende August Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Gästen möglich sein. Für Lockerungen im Tourismus wird nach Angaben der Landesregierung ein Dreistufenplan erarbeitet. Als erster Schritt soll die Nutzung von Zweitwohnungen wieder erlaubt werden.

"Halten Sie weiterhin streng die Hygienebestimmungen ein", appellierte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): "Wir bewegen uns nach wie vor auf dünnem Eis."

MV: Soll-Vorschrift für Alltagsmasken im Nahverkehr

Mecklenburg-Vorpommern will den Neustart in den Schulen schrittweise bereits ab 27. April vollziehen - für die Klassenstufen 10 und 12. Ab 4. Mai beginnt der Unterricht wieder für 11. Klassen an Gymnasien, 9. Klassen an Regional- und Gesamtschulen sowie 4. Klassen an Grundschulen. Kitas bleiben vorerst geschlossen, die Notfallbetreuung wird allerdings ausgebaut. Im Personennahverkehr gilt vom 27. April an eine sogenannte Soll-Vorschrift für das Tragen einfacher Mund-Nasen-Masken. Bußgelder bei Nichteinhalten werden nicht fällig.

Bau- und Gartenmärkte dürfen bereits ab Sonnabend (18. April) wieder öffnen. Zoos, Tierparks und Läden mit weniger als 800 Quadratmetern dürfen von Montag (20. April) an wieder Gäste und Kunden empfangen. Größere Geschäfte können das ebenfalls tun, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verringern. Hygiene-Vorschriften und Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Sport allein oder zu zweit soll möglich werden, beispielsweise auf Tennisplätzen. Büchereien öffnen ebenfalls zu Wochenbeginn, Kundgebungen mit höchstens 50 Teilnehmern sind dann erlaubt. Offen bleibt, wann Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern als Großveranstaltungen gelten. Denn die bleiben bis Ende August verboten. Friseurläden dürfen ab 4. Mai wieder Kunden bedienen, dort müssen allerdings Stoffmasken getragen werden.

Bremen: Kita-Notbetreuung wird ausgeweitet

Der Bremer Senat beschloss Regeln, die weitgehend den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen entsprechen. Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen ab Montag (20. April) wieder öffnen. Für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr und Kunden in Geschäften wird das Tragen einer einfachen Maske dringend empfohlen. Das Angebot der Notbetreuung in Kindertagesstätten solle alleinerziehenden Berufstätigen und allen Familien offenstehen, in denen beide Eltern berufstätig sind, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

