Stand: 24.09.2021 11:24 Uhr NDR Info Live: Wie blicken die Jungen auf die Wahl?

Wie blicken die jungen Menschen am Wahlabend auf die Bundestagswahl? Wie zufrieden sind sie mit den Ergebnissen, finden sie sich darin wieder? Und was sagen junge Politikerinnen und Politiker zum Abschneiden ihrer Partei? Darüber sprechen wir in einem NDR Info Live am Wahlabend um 21 Uhr. Diskutieren Sie mit! Beteiligen Sie sich - zum Beispiel auf unserem NDR Info Facebook-Kanal.

Das sind unsere Gesprächspartner*innen:



Erstwähler*innen

Bendix Hügelmann (Politikwissenschaftler)

Wiebke Winter (CDU)

Jakob Blankenburg (SPD)

Jakob Blasel (Grüne)

Theresa Bardenhewer (FDP)

Heidi Reichinnek (Linke)

Eike Reimers (AfD)

Unsere Userinnen und User

Livestream hier ab 26.09.2021 21:00 Uhr Jetzt live NDR Info Live: Wie sehen die Jungen die Wahl?

Weitere Informationen Der Norden wählt: Alle Infos zur Bundestagswahl 2021 Wer zieht in den Bundestag ein? Wer tritt die Nachfolge von Angela Merkel an? Und welche Kandidaten im Norden stellen sich zur Wahl? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 26.09.2021 | 21:00 Uhr