Letzte Tagesschau: Zervakis plant "schlanken griechischen Abgang" Stand: 26.04.2021 05:00 Uhr Ihr Gesicht gehört zu den bekanntesten Deutschlands, seitdem sie die Tagesschau liest. Heute Abend um 20 Uhr präsentiert Linda Zervakis zum letzten Mal die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.

von Janine Artist

"Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau." Linda Zervakis

So wird Linda Zervakis beginnen - traditionell, wie es jeden Abend um 20 Uhr üblich ist. Vor der letzten Sendung habe sie "schlottrige Knie". Genauso, wie sie vor acht Jahren "schlottrige Knie" gehabt habe, als sie zum ersten Mal die Hauptausgabe der Tagesschau präsentieren durfte. "Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich den Ritterschlag erhalten habe. Ich dachte: Oh, wow! Ich darf die 'Heilige 20 Uhr' präsentieren. Das ist schon was ganz Besonderes und dessen bin ich mir auch bis heute noch bewusst", erzählt die Sprecherin.

"Einfach noch einmal etwas Neues ausprobieren"

Sie blicke mit einem positiven und stolzen Gefühl zurück, sagt Linda Zervakis. Die Entscheidung zu gehen, habe sie nicht leichtfertig getroffen: "Für mich ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, tatsächlich auch nach 19 Jahren im NDR, einfach nochmal etwas Neues auszuprobieren, bevor ich zu alt dafür werde." Es sei schön, wenn man merke, "dass man bereit ist, mutig zu sein, dann sollte man auch gehen, weil Veränderung ja immer was Schönes ist".

Künftig mehr Freiraum

Zu künftigen Projekten könne sie momentan noch nichts sagen. Aber die 45-Jährige freut sich auf mehr Freiräume: "Wenn man bei der Tagesschau ist, dann ist auch ganz klar, dass man gewisse Dinge nicht machen kann. Oder dass man immer im Hinterkopf haben muss: Man ist ja auch Sprecherin der Tagesschau." Das heiße nun aber nicht, "dass ich irgendetwas Unanständiges vorhabe". Bisher sei sie "zum Teil schon ein bisschen eingeschränkt" gewesen. "Da habe ich mir jetzt einfach ein bisschen mehr Spielraum geschaffen für die Zukunft.“

Viel Resonanz von Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen

Seitdem die Nachricht raus ist, dass sie aufhört, melden sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei ihr - per Brief, per E-Mail und über ihre Social-Media-Seiten: "Das hat mich schon wirklich überrascht und auch ein bisschen überrollt, weil ich nicht mit so viel Resonanz gerechnet hätte. Das mag jetzt naiv klingen, aber das ist wirklich so. Es war wahnsinnig viel positive Resonanz, und das nehme ich mir doch sehr zu Herzen - im positiven Sinne", sagt Zervakis.

Der Nervenkitzel wird fehlen

Einiges werde ihr sicher fehlen, so die Journalistin: das Team, die Professionalität, das präzise Arbeiten und der Nervenkitzel. "Meine Adrenalinbox ist um 20 Uhr immer sehr gefüllt gewesen und das ist ein ganz besonderer Zustand, den ich auf jeden Fall vermissen werde." Was sie nicht so sehr vermissen werde, sei der Schichtdienst. "Seit 20 Jahren bin ich im Schichtdienst und wenn mein Biorhythmus und ich noch irgendwann gute Freunde werden wollen, dann war’s vielleicht auch ganz klug, mal auf ihn zu hören."

Vor der letzten Sendung ist Zervakis aufgeregt, sie befürchtet, dass die "schlottrigen Knie" nicht das einzige Symptom sein werden: "Ich hoffe, dass man mein Herz nicht pochen hört heute Abend, wenn der Gong erklungen ist."

Ouzo fürs Team - Corona-konform in kleinen Flaschen

Wenn die letzte Hauptausgabe der Tagesschau geschafft ist, dann kommt noch der Abschied vom Team: "Ich werde da meine griechischen Wurzeln nochmal betonen und Ouzo verteilen - und zwar abgepackt in kleinen Flaschen, Corona-konform jeder für sich eine." Das Essen müssten sie sich dann dazu denken, das sei im Großraumbüro ja zurzeit nicht so angesagt. "Das ist sozusagen der schlanke griechische Abgang."

