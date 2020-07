Stand: 23.07.2020 10:53 Uhr

Im Norden hat auch die Sonne Sommerferien von Merle von Kuczkowski

Norddeutschland hat Sommerferien. Und vermisst dabei die hochsommerlichen Temperaturen. Das Wetter ist seit dem Siebenschläfer-Tag wechselhaft. Und das wird es auch in der nächsten Woche bleiben, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

"Norddeutschland befindet sich derzeit an Hochdruckrandlagen", erklärt DWD-Meteorologe Markus Eifried. Das führe zu dem anhaltend wechselhaften Wetter. Erst ab dem Ende der nächsten Woche bestehe Hoffnung auf höhere Temperaturen. Eifried: "Modellrechnungen zeigen ab dem ersten August-Wochenende ein Hoch, das über die britischen Inseln zur deutschen Nordseeküste und nach Skandinavien zieht. Dieses Hoch könnte Norddeutschland ein paar warme Tage bringen." Das klingt nicht nach Hochsommer, ist aber zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.

So wird das Wetter dieses Wochenende

In Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es am Wochenende eine Menge Wolken und vereinzelt Regenschauer. Am frischesten wird es an der Nordsee, wo sich die Temperaturen nachts bis auf 11 Grad abkühlen. Die Höchstwerte sollen in Hamburg am Sonnabend bei 24 Grad und in Schwerin am Sonntag bei 25 Grad liegen. Sonntag können im ganzen Norden Gewitter auftreten.

