Hamburg: Gewinnt die Milieu-Kriminalität an Boden? Sendung: NDR Info | 27.03.2023 | 21:45 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 27.03.2025

Erst im Januar gab es Vorfälle in Flottbek und Tonndorf, 2022 auf der Veddel und in Wandsbek. Nun starben zwei Männer in Langenhorn.