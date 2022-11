Einbürgerung: Was sehen die Pläne von Innenministerin Faeser vor?

Das Innenministerium verweist auf die schlechte Einbürgerungsquote in Deutschland. Demnach lebten Ende 2021 10,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland, von ihnen leben hierzulande 5,7 Millionen bereits seit mehr als zehn Jahren. Nach acht Jahren wäre eine Einbürgerung nach aktuellem Recht möglich. Nur verhältnismäßig wenige Menschen machen davon aber Gebrauch. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern steht Deutschland im hinteren Drittel. Im Durchschnitt wurden in der EU zwei Prozent der im jeweiligen Land lebenden Bevölkerung eingebürgert - in Deutschland nur 1,3 Prozent. Innenministerin Faeser spricht von Hindernissen bei der Einbürgerung, die nun aus dem Weg geräumt werden sollen. Eines dieser Hindernisse ist die Aufgabe der Staatsbürgerschaft des Heimatlandes.

Die für eine Einbürgerung von Ausländern erforderliche Aufenthaltsdauer im Land soll von derzeit acht auf fünf Jahre verkürzt werden. Bei "besonderen Integrationsleistungen" soll eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich sein - etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen erbracht oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen.

Für die Einbürgerung von Menschen im Alter von über 67 Jahren will Faeser die bisher verlangten schriftlichen Sprachnachweise auf dem Niveau B 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen streichen. Stattdessen soll künftig die "Fähigkeit zur mündlichen Verständigung" ausreichen. Auch der bislang geforderte Nachweis über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland (Einbürgerungstest) entfalle für diese Gruppe. Dabei gehe es darum, die "Lebensleistung der sogenannten Gastarbeitergeneration" zu würdigen, heißt es in dem Entwurf. Sie habe einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung geleistet.

Bei ihnen soll künftig eine Sonderregelung greifen: In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern können automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn sich ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhält.

Nein, der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften soll mit der Reform viel einfacher werden. Die Verpflichtung, bei der Einbürgerung auf die bisherige Staatsangehörigkeit zu verzichten, entfällt also. Dies ist bislang nur in Fällen möglich, in denen das Herkunftsland nicht erlaubt, dass die bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben wird.

Für die Einbürgerung bleiben - wie bisher - folgende Voraussetzungen notwendig:

unbefristetes oder auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht zum Zeitpunkt der Einbürgerung

geklärte Identität und Staatsangehörigkeit

Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes

mündliche und schriftliche deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen

Nachweis über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland (Einbürgerungstest)

eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts für sich und die unterhaltsberechtigten Angehörigen

Gewährleistung der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse, insbesondere keine Verheiratung gleichzeitig mit mehreren Ehefrauen

keine Verurteilung wegen einer Straftat

Der Referentenentwurf wird nun überarbeitet und dann im Kabinett beraten. Anschließend stimmt das Kabinett darüber ab. Erst dann wird daraus ein Regierungsentwurf, der im Bundestag besprochen werden kann. Der vom Bundestag verabschiedete Gesetzentwurf wird voraussichtlich auch die Zustimmung im Bundesrat brauchen. Das könnte der Union mit ihren Beteiligungen an Landesregierungen die Möglichkeit geben, Änderungen durchzusetzen. Die Union kritisiert, dass eine schnellere Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft kein Anreiz sei, sich zu integrieren.

Integrationsverbände, die Antidiskriminierungsbeauftragte und das Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) loben das Vorhaben. DIW-Präsident Marcel Fratzscher erklärte, dies sei auch ein Beitrag um das Fachkräfteproblem zu verringern. Eine klare Perspektive auf Staatsangehörigkeit sei ein wichtiges Element, um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen.