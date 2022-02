Die mRNA-Technologie: Mehr als ein Impfstoff gegen Covid-19 Stand: 14.02.2022 13:48 Uhr Ende 2020 hörten viele Menschen das erste Mal von der mRNA-Technologie, mit deren Hilfe in Rekordzeit ein Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt wurde. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen forschen bereits seit rund 30 Jahren an innovativen Therapien und Medikamenten mit diesem gentechnischen Werkzeug.

von Daniela Remus

CliniMACS Prodigy heißt die Maschine im molekularbiologischen Labor von Professor Boris Fehse im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg. Mit Knöpfen, Schaltern, durchsichtigen Schläuchen und einem Bildschirm sieht sie aus wie eine Steuerkonsole. Ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen - gegründet als kleines Startup - hat CliniMACS Prodigy für die schnellere Umsetzung neuer Gentherapien entwickelt. Das Team von Boris Fehse will damit T-Zellen vor dem HI-Virus, das die Immunschwäche AIDS verursacht, schützen.

HIV-Infektionen rückgängig machen

Fehse, Leiter der Forschungsabteilung Zell- und Gentherapie am UKE, strebt nichts weniger an als einen wissenschaftlichen Durchbruch: Nämlich die Immunzellen der Patienten dauerhaft vor dem HI-Virus zu schützen. Bisher können HIV-Infektionen mit Medikamenten zwar in Schach gehalten werden, so dass die Krankheit AIDS nicht ausbricht, aber das Virus kann, im Gegensatz zu anderen Viren, vom Organismus nicht vollständig eliminiert werden, sodass Betroffene lebenslang auf Medikamente angewiesen sind. Gelänge es, die Immunzellen dauerhaft zu schützen, könnte in Zukunft eine einmalige Therapie ausreichen.

Natürliche Immunität nachahmen

Der Ansatz des Hamburger Forscherteams ist dabei gewissermaßen der Natur abgeguckt: Denn rund ein Prozent aller europäisch-stämmigen Menschen und den USA sind von vornherein immun gegen das HI-Virus. Sie können sich damit also nicht infizieren. Ihren Zellen fehlt ein Rezeptor, den das Virus benötigt, um in die Zelle einzudringen und sich dort niederzulassen. Diese natürlich vorkommende Immunität möchte Boris Fehse nachahmen. Und zwar durch das Ausschalten des entsprechenden Rezeptors.

Das soll durch die Kombination zweier molekularer Werkzeuge gelingen: Durch das mRNA-Prinzip und die sogenannte Genschere. Die Boten-RNA oder auch Messenger - also mRNA - dient dabei als Transporter, um die Genschere an den entscheidenden Ort, nämlich in die Zellen, zu bringen. So wie die Boten-RNA bei der Covid-Impfung den Bauplan für das Spike-Protein des SARS-CoV-2 Virus in die Zellen transportiert. Im Fall der Hamburger Forschenden erhält die Zelle den Auftrag, die Genschere zu produzieren und damit den Rezeptor zu zerstören, mit dem das HI-Virus an die Zelle andockt.

Off-Target oder gefährliche Schnitte beim Genome Editing

Genscheren sind ein molekularbiologisches Verfahren, das genutzt wird, um das Erbgut präzise zu verändern. Denn diese molekularen Werkzeuge können einzelne Gene aus der DNA herausschneiden oder ausschalten. Diesen Prozess nennt man Genome Editing, oder auch das Umschreiben von Genen. Forschende nutzen verschiedene Genscheren. Die bekannteste heißt CRISPR/Cas 9, für deren Entdeckung die beiden Entdeckerinnen Emanuelle Charpentier und Jennifer Doudna 2020 den Nobelpreis erhalten haben. Fehse hat bereits vor der Entdeckung von CRISPR/Cas im Jahr 2012 mit einem Genscheren-Vorgängermodell gearbeitet. Es heißt Talen und besteht aus künstlich hergestellten Enzymen.

Bei der medizinischen Anwendung des Genscheren-Prinzips im Menschen zeigt sich aber ein grundlegendes Problem: Diese kleinen Werkzeuge schneiden nicht immer nur das heraus oder zerstören, was sie sollen, sondern verursachen auch Fehlschnitte - Off-Target-Effekte nennen die Forschenden das. Eine Möglichkeit, diese Effekte zu verringern, liegt darin, die Zeit zu verkürzen, die eine Genschere in einer Zelle präsent ist, erklärt Fehse: "Eine Methode, mit der man das machen kann, ist die, dass man die Boten-RNA in die Zellen bringt, wohl wissend, dass diese Boten-RNA nur eine kurze Lebensdauer hat."

Und das ist der Clou an der Kombination von mRNA-Technologie und Genschere: Dadurch, dass der Transporter - die mRNA - so schnell wieder abgebaut wird, hat die Genschere quasi keine Zeit für unerwünschte Off-Target-Schnitte.

Therapie im Labor

Das Eliminieren des HI-Virus findet im Labor statt, nicht im menschlichen Körper. Dafür entnehmen die Forschenden den Patientinnen und Patienten vorübergehend Blutzellen, weil sie es sind, die vom HI-Virus angegriffen werden, und lassen sie, wie bei einer Blutwäsche, durch die Maschine laufen. Ein Durchlauf dauert zwölf Tage.

Die Methode, mit der die Blutzellen des Körpers von der HIV- Infektion befreit werden, heißt Elektroporation, erklärt Boris Fehse. "Hier werden die Zellen kurzzeitig in ein elektrisches Feld gebracht, und dadurch entstehen kleine Löcher in den Zellwänden. Das ist ein ganz kurzer Prozess, im Millisekundenbereich. Wenn die Zellmembran kurzzeitig nicht intakt ist, kann die mRNA in die Zelle eindringen, und danach schließt sich die Zellmembran wieder."

Die Zellen werden durch dieses schonende Verfahren nicht zerstört, aber die mRNA gelangt hinein. So kann die Genschere in der Zelle hergestellt werden und den Rezeptor zerschneiden, der für das Andocken des HI-Virus entscheidend ist - so ist die Idee. Bisher konnten Fehse und sein Team in ersten Labor- und tierexperimentellen Studien zeigen, dass sie funktioniert. Zurzeit laufen die Absprachen mit dem Paul-Ehrlich-Institut, der Zulassungsbehörde, damit die ersten klinischen Studien beginnen können. Dass die mRNA-Technologie jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat auch mit der Pandemie zu tun.

Paradigmenwechsel in der Medizin?

Jahrzehntelang flossen Forschungsgelder nur zögerlich. Durch die gelungene Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 hat sich das aber grundlegend geändert. Jetzt fließen die Gelder, und viele große Pharmafirmen und Forschungseinrichtungen setzen auf diese Technologie. Die mRNA-Pioniere bei Biontech und Curevac arbeiten bereits an Impfstoffen gegen Malaria, Grippe, Mukoviszidose oder Tuberkulose. Und es laufen bereits erste klinische Studien, in denen die mRNA-Technologie zur Heilung von Krebs eingesetzt wird. In spätestens fünf Jahren soll dieses Verfahren nach dem Willen der Forschenden zum Standard bei Tumorerkrankungen geworden sein.

