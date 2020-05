Corona-Ticker: Zurück ans Meer - und noch mehr

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergrund-Informationen zur Corona-Pandemie. Die Nord-Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Gestern 25 neue Infektionen im Norden gemeldet

In Norddeutschland sind gestern zwölf neue Infektionen in Niedersachsen gemeldet worden, drei in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern und acht in Hamburg. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Touristen dürfen ab heute wieder nach Schleswig-Holstein

Das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein wird ab heute langsam wieder hochgefahren. "Endlich kann es wieder losgehen", heißt es vom Hotel- und Gaststättenverband in Schleswig-Holstein. Unter anderem dürfen nach zwei Monaten die mehr als 5.000 Cafés, Restaurants und Hotels im Land wieder aufmachen - allerdings nur unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen. Auch Touristen aus anderen Bundesländern dürfen wieder ins nördlichste deutsche Bundesland.

Mecklenburg-Vorpommern lockert weitere Corona-Regeln

In Mecklenburg-Vorpommern treten heute eine ganze Reihe von Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Unter anderem dürfen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder einheimische Gäste aufnehmen.

Vorsichtiges Näherkommen in Hamburger Pflegeheimen

Bewohnerinnen und Bewohner von Hamburger Alten- und Pflegeeinrichtungen dürfen ab heute wieder Besuch empfangen. Allerdings nur sehr eingeschränkt und nur mit einem Termin. Einmal in der Woche eine Angehörige oder einen Angehörigen - das ist die Faustregel für Besuche nach der jüngsten Corona-Verordnung des Senats.

Kitas in MV und Hamburg betreuen wieder die Vorschulkinder

Nach und nach können in Norddeutschland immer mehr Kita- und Schulkinder in den Einrichtungen betreut beziehungsweise in den Schulen unterrichtet werden. Ab heute dürfen zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg die Vorschulkinder wieder in die Kitas.

Videos aus den NDR Landesprogrammen

Im NDR Fernsehen sind gestern Abend in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg einige Beiträge zum Thema Coronavirus-Pandemie gesendet worden. Hier eine kleine Auswahl:

Ticker-Start in die neue Woche

Guten Morgen! Seit gut elf Wochen berichtet NDR.de jeden Tag in einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Dieses ist die Live-Ticker-Ausgabe Nr. 81! Sie finden hier neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten: