Sommerbilanz der DLRG: Deutlich mehr Badetote im Norden Stand: 19.09.2024 13:19 Uhr Bis Mitte September sind im Norden beim Baden in Ostsee und Binnengewässern 96 Menschen ums Leben gekommen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft macht die hohen Temperaturen des Sommers und die dadurch auftretenden Herz-Kreislauf-Probleme dafür verantwortlich.

Die warmen Sommertage der vergangenen Wochen haben die Zahl der Badetoten in die Höhe getrieben. 96 Menschen sind an der Ostsee und in Binnengewässern im Norden beim Baden ums Leben gekommen - im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr Tote als 2023

In Mecklenburg-Vorpommern kamen diese Sommersaison 24 Menschen beim Baden oder Wassersport ums Leben und damit zehn Menschen mehr als im vergangenen Jahr. 17 von ihnen starben beim Baden in der Ostsee. Auch in den Flüssen, Seen, Kanälen und Teichen gab es Todesfälle. Die weitaus größte Gruppe waren Männer und Menschen im Alter über 50. In knapp 60 Prozent der Fälle waren die Verunglückten älter als 50 Jahre.

Niedersachsen: 11 Badetote mehr als im Jahr 2023

In Niedersachsen kamen insgesamt 37 Menschen in verschiedenen Gewässern ums Leben - elf mehr als im Jahr 2023. Zum Beispiel ereigneten sich zwölf Todesfälle in Flüssen, zehn in Seen. Bei den meisten tödlichen Badeunfällen (28) verunglückten männliche Personen, in drei Todesfällen handelte es sich um Kinder zwischen einem und drei Jahren.

Auch in Schleswig-Holstein sind mehr Menschen ertrunken

Anfang August waren es noch elf Menschen, mittlerweile liegt die Zahl bei 23. Das sind neun mehr als noch 2023. Dabei sind fast die Hälfte der Unfälle im Meer passiert. Auch bei jüngeren Menschen bis 40 Jahre waren mehr betroffen: Mit sieben Todesfällen gab es in der Altersklasse mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr.

Badeunfälle in Hamburg: Zwölf Todesfälle in 2024

In Hamburg sind in diesem Jahr bislang zwölf Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Demnach ist die Zahl genauso hoch wie im vergangenen Jahr um diese Zeit. Sechs von ihnen kamen beim Baden oder Wassersport in Flüssen ums Leben

DLRG sieht hohe Temperaturen als Ursache

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sieht in den hohen Temperaturen im Sommer eine Ursache. Plötzlich auftretende Herz-Kreislauf-Probleme seien im Wasser noch häufiger lebensbedrohlich als an Land, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt zur Bilanz der Badesaison. Sie wirbt außerdem dafür, bewachte Badestellen zu nutzen, wo bei Problemen schnell Hilfe geleistet werden kann.

Bundesweit verunglückten 353 Menschen beim Baden tödlich, das sind 75 mehr als im Jahr zuvor.

