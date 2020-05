Corona-Ticker: Hamburg entscheidet über Lockerungen

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Landtagssitzung aus Hannover live auf NDR.de

Der Niedersächsische Landtag kommt heute zu einer Sitzung zusammen, bei der es unter anderem um die Corona-Krise geht. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird eine Regierungserklärung zum Thema "Corona in Niedersachsen" abgeben. NDR.de überträgt die Sitzung ab 9 Uhr live.

Landkreise gegen starre Corona-Regeln

Der Deutsche Landkreistag hat sich gegen starre Vorgaben bei der Bekämpfung des Corona-Virus ausgesprochen. Verbandspräsident Reinhard Sager bezeichnete es in der "Rheinischen Post" als falsch, schematisch zu handeln. Konkret kritisierte er die Auflage, die Lockerungen im gesamten Landkreis zurückfahren zu müssen, sobald die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten ist. Sager bezeichnete diese Maßnahme als überzogen, wenn die hohen Zahlen auf neue Fälle in nur einer Gemeinde, einem Altenheim oder einem Schlachthof zurückgehen.

Neuinfektionen im Überblick

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 933 auf 170.508, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt binnen 24 Stunden um 116 auf 7.533.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Labor-diagnostizierten Neuinfektionen für die norddeutschen Länder seit Beginn der Pandemie. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise in Einzelfällen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag fehlten.

Proteste gegen Corona-Einschränkungen in MV

In mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern haben gestern Menschen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestiert. In Neubrandenburg zogen am Abend rund 300 Menschen um den Ring.

Hamburger Flughafen in der Krise

Zu Stoßzeiten hebt auf dem Hamburger Flughafen alle fünf bis sechs Minuten ein Flugzeug ab. Der Kontrast könnte jetzt nicht größer sein: Fast ungestört grasen Kaninchen am Rand der Start- und Landebahn, Vögel zwitschern in den Bäumen und Sträuchern.

Gibt es in Mecklenburg-Vorpommern weitere Öffnungen?

Erstmals seit acht Wochen trifft sich das mecklenburg-vorpommersche Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wieder an einem gemeinsamen Tisch. Die heutige Beratung in Schwerin ist die erste Präsenzsitzung seit dem 17. März. Die Bemühungen, die Coronavirus-Epidemie weiter einzudämmen und so langsam das Alltagsleben wieder zu ermöglichen, sind auch diesmal das bestimmende Beratungsthema. Unter anderem geht es um mögliche weitere Tourismus-Öffnungen.

MV: Landeseigene Schlösser und Museen öffnen wieder

Die landeseigenen Schlösser und Museen in Mecklenburg-Vorpommern öffnen nach der coronabedingten Schließung vor fast zwei Monaten von heute an wieder. Bis zum 24. Mai können sie kostenlos besichtigt werden. In Schwerin öffnen das Staatliche Museum, das Schlossmuseum sowie die Schlösser Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust und Mirow. In Stralsund ist das Museumshaus wieder zu besichtigen. Besucher und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Senat will über Lockerungen in der Gastronomie entscheiden

In Hamburg wird heute über Lockerungen unter anderem in der Gastronomie entschieden. Die Vorbereitungen dazu laufen schon. Auch die Notbetreuung von Kindern wird Thema der Beratungen der Politiker sein.

In Hamburg wird heute über Lockerungen unter anderem in der Gastronomie entschieden. Die Vorbereitungen dazu laufen schon. Auch die Notbetreuung von Kindern wird Thema der Beratungen der Politiker sein.

Niedersachsen: Gericht kippt Quarantänepflicht für Einreisende

Menschen, die aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, müssen nicht grundsätzlich in Quarantäne. Das hat das Oberverwaltungsgericht des Landes am späten Abend entschieden. Es gab dem Eilantrag des Eigentümers einer Ferienhausimmobilie in Schweden statt. Der Beschluss sei unanfechtbar, hieß es. Das Gericht erklärte damit den Paragrafen 5 der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus für ungültig. Die Richter argumentierten, dass ein aus dem Ausland Einreisender nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen werden könne. Die Freiheit von unter Quarantäne Gestellten werde in erheblichem Maße beschränkt. Es sei aber möglich, durch Rechtsverordnungen Risikogebiete auszuweisen, die die Verhängung einer Quarantäne rechtfertigten. Alternativ könne der Staat Menschen, die aus dem Ausland einreisen, verpflichten, sich unverzüglich bei den jeweils zuständigen Infektionsschutzbehörden zu melden.

Ein neuer Tag im Coronavirus-Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: