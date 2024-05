CSD in Hannover ist gestartet - mit neuem Sicherheitskonzept Stand: 18.05.2024 16:57 Uhr Bis Sonntag wird in Hannover der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. 2023 waren mehrere Teilnehmende angegriffen und verletzt worden. Damit sich die Übergriffe nicht wiederholen, haben die Veranstalter das Sicherheitskonzept angepasst.

Der CSD steht eigentlich für friedliches und vielfältiges Miteinander. 2023 war aber ein 17-jähriger Transmann angegriffen und verletzt worden. Es soll auch weitere Angriffe auf CSD-Teilnehmende gegeben haben. Gemeinsam mit der Polizei Hannover hat der Veranstalter "Andersraum" deshalb das Sicherheitskonzept angepasst. Laut Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist nun eine "offene und sichere Atmosphäre" möglich, in der sich jeder und jede wohlfühlen könne.

Neue Sicherheitsmaßnahme: Awareness-Team

Die Polizei möchte in diesem Jahr mehr Präsenz zeigen und ansprechbarer sein. "Alle Teilnehmenden sollen kurze Wege haben, wenn sie mit der Polizei in Kontakt treten möchten", sagte ein Sprecher der Polizei Hannover im Vorfeld der Veranstaltung zu NDR Niedersachsen. Außerdem werde es einen Awareness-Raum geben, bei dem Polizistinnen und Polizisten sowie ein Awareness-Team zur Beratung und für Hilfe bei Vorfällen bereit stünden.

Veranstaltungen zum Christopher Street Day in Niedersachsen In Niedersachsen finden in diesem Jahr von Mai bis September Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) statt. Viele Städte beteiligen sich an dem Aktionstag mit Paraden, Demonstrationen und Straßenfesten. Unter anderem diese Städten veranstalten Aktionen zum CSD.

Hannover: 18. Mai - Demonstration und Straßenfest, 19. Mai - Straßenfest

Osnabrück: 25. Mai - Parade, Demonstration und Straßenfest

Wilhelmshaven: 1. Juni - Demonstration und Kundgebung

Celle: 8. Juni - Demonstration

Oldenburg: 15. Juni

Braunschweig: 10. August - Demonstration und Straßenfest

Göttingen: 17. August

Wolfsburg: 9. September: Demonstration und Fest Weitere Termine und Veranstaltungen sind auf der Website des Weitere Termine und Veranstaltungen sind auf der Website des CSD Deutschland aufgelistet.

25.000 Besuchende zum Christopher Street Day Hannover erwartet

Der CSD wurde am Samstagmittag bei einer Kundgebung von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), Oberbürgermeister Onay und dem Fußballverein Hannover 96 eröffnet. Am Nachmittag startete eine Demonstration. Das diesjährige Motto lautet "Auf dich kommt's an! Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte". Am Sonntag wird weiter gefeiert. Die Veranstaltenden rechnen mit etwa 25.000 Besuchenden.

