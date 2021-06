Corona-Blog: Weitere Lockerungen im Norden

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema.

Wirtschaftsminister legen Zeitplan für Gastronomie-Öffnungen vor

Hamburg öffnet ab morgen Spielplätze, Museen und Tierparks - Gottesdienste wieder erlaubt

Schleswig-Holstein will Neustart für Tourismus und Gastronomie ab Mitte Mai

Mecklenburg-Vorpommern: Kultureinrichtungen öffnen ab Montag, Massagepraxen und Kosmetikstudios ab Donnerstag

Niedersachsen öffnet Museen, Spielplätze und Zoos

Neue Folge vom Podcast "Coronavirus-Update" mit Professor Drosten

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Flugverband rechnet zunächst mit niedrigen Ticketpreisen

Fliegen könnte unmittelbar nach den einschneidenden Corona-Maßnahmen billig werden: Wenn der Flugbetrieb wieder in größerem Rahmen anläuft, dürften die Tickets nach Einschätzung des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA) zunächst günstig sein. Die Fluggesellschaften müssten die Nachfrage mit Angeboten stimulieren, sagte IATA-Chefökonom Brian Pearce am Dienstag in Genf. Zudem sei die Kapazität anfangs höher als die Nachfrage und die Ölpreise seien niedrig.

Wirtschaftsminster nennen Zeitplan für Gastronomie-Öffnungen

Die Wirtschaftsminister der Länder streben eine bundesweite Öffnung des Gastgewerbes an - und zwar in einem Zeit-Korridor vom 9. bis 22. Mai. Das erfuhr das ARD Hauptstadtstudio nach einer Videokonferenz der Länderminister mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatten sich die Minister der Länder in einer Videokonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier abgesprochen. Die Empfehlung soll die Grundlage bilden für Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Die Gastronomie-Öffnung soll für Restaurants, Außengastronomie, Cafés, Gaststuben und Kneipen sowie Imbisse gelten. Vorgesehen sind Hygiene-Vorschriften und Abstandsregelungen, aber auch Pläne zum Schutz von Beschäftigten. Für touristische Beherbergungen wie Hotels wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt.

Könnten Fußball-Clubs die Profis zum Spielen zwingen?

Am Mittwoch will die Politik die Entscheidung über Geisterspiele im deutschen Profifußball fällen. Doch wie geht es den Aktiven damit? Was ist, wenn Spieler aus Sorge vor einer Ansteckung nicht auflaufen wollen?

Bald "schrittweise Grenzöffnung" im Norden?

Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn könnten ab Mitte Mai wieder durchlässiger werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits konkret über ein Konzept gesprochen, wie man dann eine Eindämmung des Coronavirus und geltende Quarantäne-Regelungen gegebenenfalls auch ohne formelle Grenzkontrollen sicherstellen könnte. Geplant sei eine "schrittweise Grenzöffnung" im Norden.

Kommentar: Weil der Bund zögert, handeln die Länder

"Wer jetzt darüber jammert, dass die Länder bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen vorpreschen, sollte seinen Protest in Berlin vorbringen: Denn es ist die Politik der Bundesregierung, die mit Zaudern und Zögern auf den zunehmenden Druck aus der Bevölkerung reagiert, statt endlich einen Weg aus dem Lockdown zu finden." So fängt der Kommentar von Michael Weidemann aus der NDR Info Redaktion an. Den ganzen Text können Sie hier lesen.

Kellinghusen: Keine weiteren Corona-Fälle bei Schlachthof-Mitarbeitern

Bei den in Kellinghusen untergebrachten Mitarbeitern des Schlachthofs Bad Bramstedt sind keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Auswertung noch ausstehender Tests habe durchweg negative Ergebnisse ergeben, so dass es bei 49 Positivfällen bleibt, sagte eine Sprecherin des Kreises Steinburg am Dienstag. Bei den infizierten Mitarbeitern handelt es sich nach Angaben des Schlachthof-Betreibers Vion um zumeist ausländische Werkvertrags-Mitarbeiter, die in einer umgebauten Kaserne in Kellinghusen untergebracht sind.

Bundesregierung lässt Autobranche warten

Für Kunden und Beschäftigte der Autoindustrie gibt es in der strittigen Frage von Kaufprämien in der Corona-Krise noch keine Klarheit. Bis Anfang Juni soll nun über steuerfinanzierte Anreize entschieden werden - das vereinbarten heute die Teilnehmer eines "Autogipfels" von Bundesregierung und Branche.

Bildungsministerin: Alle Schüler in MV bis Sommerferien zur Schule

Alle Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sollen noch vor den Sommerferien in die Schule zurückkehren. Das heiße aber nicht, dass sie jeden Tag und den ganzen Tag in der Schule sein werden, stellte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) heute klar. Es solle aber allen die Gelegenheit gegeben werden, noch einmal Kontakt zu ihren Lehrern zu bekommen. "Wir arbeiten an einem Stufenplan", sagte Martin. Details sollen am Donnerstag bei einer Kabinettsklausur besprochen werden.

VfL Wolfsburg startet Mannschaftstraining

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat heute Nachmittag kurzfristig wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem Internetportal "Sportbuzzer". "Wir gehen wieder in Mannschaftsstärke auf den Platz", sagte Schmadtke. Ausschlaggebend dafür seien "zwei Corona-Tests, die Absprache mit dem Gesundheitsamt und ein Gespräch beim Oberbürgermeister" gewesen.

Schleswig-Holsteins Amateurfußballer dürfen wieder trainieren

Das Innenministerium in Schleswig-Holstein hat bestätigt, dass die Amateurfußballer im nördlichsten Bundesland bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln trotz der gegenwärtigen Corona-Pandemie wieder trainieren dürfen. Der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband (SHFV) hatte seinen Vereinen zuvor mitgeteilt, dass ein Trainingsbetrieb unter Auflagen möglich sei. In fast allen anderen Bundesländern gilt für den Bereich des Amateurfußballs weiter ein Trainingsverbot.

Sieben neue Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus erneut geringfügig erhöht. Bis heute (Stand 15 Uhr) stieg die Zahl der insgesamt im Nordosten registrierten Fälle auf 709. Es wurden sieben neue Infektionen registriert. Das teilten das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mit. Die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb demnach im Vergleich zum Vortag bei 19.

Günther: Lockerungen für Tourismus und Gastronomie ab Mitte Mai

Schleswig-Holstein plant Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Gastronomie und Tourismus ab Mitte Mai. "Wir wollen eine klare Perspektive für alle Bereiche geben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute nach Beratungen des Kabinetts. Details zu ersten möglichen Lockerungen im Norden nannte Günther nicht. Darüber werde die Jamaika-Koalition am Mittwoch nach den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Am Donnerstag will Günther dann im Landtag den konkreten Zeitplan des Landes für die Gastronomie und den Tourismus vorstellen. Günther äußerte sich kritisch über die von anderen Ländern bereits angekündigten Lockerungen in diesen Bereichen noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch.

MV: Innenbereiche von Zoos und Tierparks dürfen wieder öffnen

Zoos, Tierparks und Botanische Gärten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen von Donnerstag an den Besuchern noch mehr Attraktionen zeigen. Waren bislang nur die Außenbereiche zugänglich, könnten dann auch die Gebäude wie die Aquarien in den Zoos wieder betreten werden, teilte die Staatskanzlei heute in Schwerin mit. Zudem würden die Außenspielplätze solcher Anlagen wieder geöffnet. Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln müssten jedoch weiter eingehalten werden.

Busunternehmer wollen gegen Reisebeschränkungen protestieren

Busunternehmer aus Norddeutschland wollen am Donnerstag in Hamburg gegen die Corona-Reisebeschränkungen protestieren. Die sechs bis acht Wochen dauernden Einschränkungen seien zwar gerechtfertigt gewesen, jetzt müsse die Politik aber die Lage der Branche wahrnehmen und einen Exitplan vorlegen, sagte der Geschäftsführer der Hanse Mondial GmbH, Julien Figur, am Dienstag. Wie die Polizei bestätigte, sind zwei Aufzüge mit insgesamt rund 150 Bussen angemeldet. Sie wollen vom Großmarkt und von der Glacischaussee aus zur Binnenalster fahren und dort ein 30 Sekunden langes Hupkonzert veranstalten. Die Gesundheitsbehörde habe die Versammlung genehmigt. In jedem Bus dürften maximal drei Personen sitzen.

Niedersachsen: Museen, Spielplätze und Zoos öffnen

Die niedersächsische Landesregierung plant weitere Lockerungen der Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Details hat die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, heute erläutert. Die Änderungen in der Verordnung betreffen zahlreiche unterschiedliche Bereiche. Die neue Verordnung tritt am Mittwoch in Kraft. Beispielsweise können die Kliniken in Niedersachsen ab morgen die Vielzahl der wegen der Corona-Epidemie aufgeschobenen Operationen wieder aufnehmen.

Niedersachsen: Verstoß gegen Maskenpflicht kostet 20 Euro

Wer in Niedersachsen gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn verstößt, dem droht ein Bußgeld von 20 Euro. Das hat die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, heute mitgeteilt. Niedersachsen hatte die Höhe des Bußgeldes bislang noch nicht festgelegt gehabt. Die Bundesländer hatten beim Start der Maskenpflicht wie bei anderen Auflagen kein einheitliches Bußgeld festgesetzt. Vielfach war zunächst auch auf ein Bußgeld verzichtet worden.

Schritt für Schritt kehrt der Alltag zurück nach Norddeutschland - auch wenn uns die Corona-Pandemie noch lange beschäftigen wird. Der NDR Newsletter bündelt die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklärt neue Erkenntnisse der Wissenschaft, erzählt Geschichten von Alltagshelden und gibt Tipps, wie sich das Leben auch unter dem Motto "Abstand halten" bewerkstelligen lässt. Wir verschicken den NDR Newsletter von montags bis freitags als E-Mail.

MV: Kindertagespflege soll am 11. Mai öffnen

Für die rund 4.500 Kinder bei Tagesmüttern und Tagesvätern im Nordosten soll am 11. Mai die reguläre Betreuung wieder beginnen. Das kündigte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) heute an. Die Pläne sollen am Donnerstag Thema in einer Kabinettsklausur sein, bei der auch weitere Schritte des Landes aus dem Corona-Lockdown besprochen werden sollen. Am 18. Mai sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur alle 13.600 Vorschulkinder in die Kita zurückkehren können.

Niedersachsen: Volksfeste bleiben untersagt

In Niedersachsen bleiben Volksfeste aller Art ungeachtet der Teilnehmerzahl bis Ende August untersagt. Das hat die Landesregierung in der neuen Verordnung zur Corona-Epidemie klargestellt. Während Großveranstaltungen allgemein ab 1.000 und mehr Teilnehmern untersagt sind, gilt das Verbot unabhängig von der Teilnehmerzahl für alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen- und Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen. Solche Feste seien gerade auf einen Nahkontakt ausgelegt und deshalb auch mit weniger Beteiligten zunächst nicht möglich, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder.

Neue Folge vom Podcast "Coronavirus-Update"

In der neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" von NDR Info hat der Virologe Prof. Christian Drosten heute unter anderem über Ergebnisse eine Studie zu einem Coronavirus-Ausbruch an einer Schule in Frankreich gesprochen - dort wurden mehr als 650 Schüler, Lehrer, Eltern und Geschwister-Kinder auf Antikörper gestetet. Auch eine andere Studie aus Genf bietet laut Drosten interessante Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen bei Kindern.

AUDIO: (38) Geöffnete Schulen bleiben ein Risiko (46 Min) (38) Geöffnete Schulen bleiben ein Risiko (46 Min)

Schwesig für Beibehaltung der Maskenpflicht

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich gegen ein rasches Ende der Maskenpflicht in Deutschland ausgesprochen. "Ich rate nicht dazu, die Maskenpflicht demnächst zurückzunehmen", sagte Schwesig heute in Schwerin. Sie biete Schutz und ermögliche Lockerungen.

Tierpark Hagenbeck: Start mit bis zu 1.000 Besuchern

Sechs Wochen nach der coronabedingten Schließung will der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Mittwoch wieder öffnen. Aus Infektionsschutzgründen werden nach Angaben des Tierparks allerdings nur 1.000 statt der üblicherweise bis zu 3.000 Besucher in den Park gelassen. Auch Schaufütterungen und Führungen fänden erst einmal nicht statt. Außerdem blieben einzelne Bereiche, etwa das Orang-Utan-Haus, das Streichelgehege und der Spielplatz geschlossen. "Wir bitten darum, dass nicht alle Besucher gleich am ersten Tag kommen und hoffen, dass sich alle an die Regeln halten", sagte Sabine Bernhardt, Sprecherin des Tierparks. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes werde empfohlen.

Zwölf neue Infektionsfälle in Hamburg bestätigt

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Hamburgerinnen und Hamburger ist seit Montag um zwölf auf 4.855 gestiegen. Das teilte die Pressestelle des Senats heute mit. Den Angaben zufolge befänden sich 144 Personen mit Wohnort Hamburg aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung, wie Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks sagte. Von ihnen werden 52 intensivmedizinisch betreut. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin wurde bisher bei 171 verstorbenen Hamburgerinnen und Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt - das sind vier mehr als am Montag. Laut Robert Koch-Institut können etwa 3.900 positiv getestete Hamburgerinnen und Hamburger inzwischen als genesen betrachtet werden.

Autokinos in Hamburg erlaubt

Autokino-Vorführungen unter freiem Himmel sind in Hamburg künftig erlaubt. Voraussetzung dafür sei, dass sich nur Personen in einem geschlossenen Auto aufhalten, die in der gleichen Wohnung leben, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Der Ticketverkauf dürfe ausschließlich kontaktlos im Vorverkauf erfolgen.

MV: Museen können ab Montag wieder öffnen

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom kommenden Montag an wieder öffnen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute mit. Die Kultureinrichtungen waren Mitte März geschlossen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

MV: Massagepraxen und Sonnenstudios dürfen wieder öffnen

Von Donnerstag an dürfen weitere Dienstleistungsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen, darunter Kosmetikstudios, Massagepraxen und Nagelstudios. Auch Sonnen- und Tattoo-Studios, Fußpflegesalons, Physiotherapeuten, Logopäden und ähnliche Unternehmen könnten dann den Betrieb wieder aufnehmen, teilte Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nach einer Kabinettssitzung mit.

Museen und Zoos sollen in Hamburg wieder öffnen

Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sollen in Hamburg ab Mittwoch wieder öffnen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) an.

Hamburgs Senat erlaubt Individual-Sportarten im Freien

Der Hamburger Senat hat heute den Betrieb von Individual-Sportarten im Freien ab Mittwoch erlaubt, bei denen das Abstandsgebot eingehalten wird. Sportsenator Andy Grote (SPD) nannte als Beispiele Leichtathletik, Wassersport, Radsport, Reitsport, Klettern, Skaten, Golf, Tennis, aber auch Fitness, Gymnastik oder Yoga, sofern dies im Freien und mit Abstand gemacht werde. Mannschafts-Sportarten sind wegen der Corona-Pandemie weiter untersagt, ebenso die gemeinsame Benutzung von Sanitäranlagen.

Gottesdienste in Hamburg wieder möglich

Gottesdienste sind in Hamburg ab Mittwoch wieder möglich. Das kündigte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) heute an. Religiöse Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen oder Synagogen sowie in den Kulträumen anderer Glaubensgemeinschaften seien zulässig, wenn die Veranstalter die Einhaltung eines von ihnen erstellten Konzepts zum Infektionsschutz gewährleisteten.

Hamburg öffnet Spielplätze ab Mittwoch

Der Hamburger Senat hat weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus beschlossen. Freuen können sich Familien: Am Mittwoch werden öffentliche und private Kinderspielplätze wieder geöffnet. Sie können täglich von 7 bis 20 Uhr genutzt werden, ohne dass jemand Schutzmasken tragen muss. Kinder unter sieben Jahren müssen von Erwachsenen begleitet werden. Wer älter als 14 Jahre ist, muss den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten.

Caritas kritisiert Corona-Bonus für Pflegekräfte

Die Caritas in Niedersachsen hat den Corona-Bonus für Pflegekräfte in Höhe von 1.500 Euro kritisiert. Auch wenn die beabsichtigte Wertschätzung der Pflegearbeit sinnvoll sei, sei die Frage der Finanzierung völlig unklar, teilte der katholische Wohlfahrtsverband heute in Hannover mit. Die Caritas habe keine Rücklagen, um sich an dem Bonus zu beteiligen und müsse die Kosten an die Heimbewohner und ihre Familien weiterreichen. Dies sei inakzeptabel. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb Beschäftigte in der Behindertenhilfe, der Wohnungslosenhilfe oder der Suchthilfe keinen Bonus erhalten sollen. Bislang ist angedacht, dass der von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Corona-Bonus zu einem Drittel von den Ländern und den Arbeitgebern und zu zwei Dritteln von den Pflegekassen übernommen werden soll.

RKI: Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "sehr gute Nachricht"

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin beurteilt die Entwicklung bei den gemeldeten Coronavirus-Infektionen in Deutschland positiv. "Die Zahl der übermittelten Infektionsfälle sinkt weiter. Das ist eine sehr gute Nachricht", sagte heute Morgen RKI-Präsident Lothar Wieler. In der vergangenen Woche seien täglich zwischen 700 bis 1.600 Fälle an das RKI gemeldet worden. Am Montag waren es 685. Die Reproduktionsrate werde auf 0,71 geschätzt - das heißt, dass jede infizierte Person die Krankheit durchschnittlich auf 0,71 Personen überträgt. Wieler betonte aber auch, dass die Zahlen nur eine Momentaufnahme seien. Die bisher geltenden Empfehlungen müssten weiter befolgt werden, um die Zahl der Infektionen niedrig zu halten.

Lob und Kritik für Niedersachsens Stufenplan

Nachdem die niedersächsische Landesregierung in der Corona-Krise am Montag einen Fünf-Stufen-Plan vorgestellt hat, sind Wirtschaftsvertreter erleichtert über die weiteren geplanten Lockerungen. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Corona-Impfstoff: Ist Gavi der richtige Partner?

Knapp 7,5 Milliarden Euro hat die EU gestern eingesammelt. Die internationalen Geber bei der Konferenz waren einigermaßen spendabel - zahlten dafür ein, dass Medikamente gegen das neuartige Coronavirus getestet werden. Und dafür, dass noch schneller, noch besser an Impfstoffen geforscht werden kann. Das sollen internationale Gesundheitsorganisationen mit dem Geld tun - auch die Impfstoff-Allianz Gavi. Wie diese öffentlich-private Partnerschaft arbeitet, schildert NDR Info Reporterin Lena Petersen:

Hamburg: Schiffbaumesse SMM wird auf Februar verschoben

Die Hamburger Schiffbaumesse SMM ist wegen des Coronavirus verschoben worden. "Die immer noch sehr dynamische Entwicklung von Covid-19 sowie die damit einhergehenden Verbote von Großveranstaltungen haben uns dazu veranlasst, die SMM schweren Herzens auf das nächste Jahr zu verschieben", teilte Messechef Bernd Aufderheide heute mit. Nach intensiven Beratungen mit dem Ausstellerbeirat habe sich die Hamburger Messe auf den neuen Termin vom 2. bis 5. Februar 2021 verständigt. Ursprünglich war die Messe vom 8. bis 11. September vorgesehen. Die SMM findet alle zwei Jahre auf dem Hamburger Messegelände statt und gilt mit mehr als 2.200 Ausstellern und rund 50.000 Besuchern aus aller Welt als die Leitmesse des Weltschiffbaus.

TUI bringt Crewmitglieder doch nicht auf Schwesterschiff

Nach positiven Corona-Tests bei der Besatzung des TUI-Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" in Cuxhaven werden die negativ getesteten Crewmitglieder doch noch nicht auf ein Schwesterschiff gebracht. Ursprünglich war geplant, dass die "Mein Schiff 6" heute ebenfalls in Cuxhaven anlegt. Weil dieses Schiff derzeit aber nur mit rund 250 Besatzungsmitgliedern besetzt sei, könne die Versorgung der Kollegen nicht gewährleistet werden, teilte TUI Cruises mit. Die "Mein Schiff 6" bleibe aber in der Nähe, während TUI mit den Behörden die nächsten Schritte berate.

HSV-Schutzmasken werden an die Fans geschickt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit dem Versenden der 57.000 Schutzmasken in den Vereinsfarben begonnen. Der blau-weiß-schwarze Mund-Nasen-Schutz war Mitte April im Onlineshop angeboten worden. Binnen sechs Tagen waren sämtliche 57.000 Stück vorbestellt. Die Zahl entspricht den Zuschauerplätzen im Volksparkstadion. Nach Angaben des Clubs sind weitere Masken geplant. Noch ist offen, wann sie wieder angeboten werden. Der Erlös aus dem Verkauf geht an die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg". Mit dem Geld sollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Hansestadt unterstützt werden.

Fünf neue Todesfälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein hat es elf Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Damit erhöhte sich die Zahl der seit Ausbruch der Corona-Epidemie gemeldeten Infektionen bis Montagabend auf 2.794, wie die Landesregierung heute mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um fünf auf 118 Fälle. Mit Stand Montagabend waren im nördlichsten Bundesland 63 Menschen in klinischer Behandlung. Das waren zwei weniger als einen Tag zuvor. 2.300 Corona-Infizierte sind mittlerweile genesen.

MV: Offenbar wieder Kindertagespflege ab 11. Mai

Für die rund 4.500 Kinder bei Tagesmüttern und -vätern in Mecklenburg-Vorpommern soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 11. Mai die reguläre Betreuung wieder beginnen. Eine Woche später sollen nach Plänen des Sozialministeriums dann alle 13.600 Vorschulkinder in die Kita zurückkehren können. Die Pläne sollen am Donnerstag Thema im Kabinett sein. Als erster Öffnungsschritt war am 27. April die Notbetreuung deutlich ausgeweitet worden. Mehr Berufe von Eltern gelten seither als systemrelevant. Auch Alleinerziehende werden stärker berücksichtigt. Aktuell werden nach Angaben des Sozialministeriums rund 20 Prozent der landesweit rund 112.000 Kita-Kinder wieder betreut. Vor der Ausweitung der Notbetreuung waren es rund vier Prozent.

Maßnahmen-Lockerungen oder: Die Länder vs. Kanzlerin Merkel

Die Corona-Beschränkungen in Deutschland werden nach und nach in einzelnen Bundesländern gelockert - und einige Länder drängen noch auf weitergehende Lockerungen. Kanzlerin jedenfalls dürfte morgen alle Mühe haben, die Corona-Politik der Länder wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen - wenn das überhaupt noch gelingen kann. Das meint auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin.

"Mein Schiff 6" soll Crew-Mitglieder des Schwesterschiffs aufnehmen

Nach Corona-Tests bei allen rund 2.900 Crew-Mitgliedern des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" sollen im Laufe des Tages die abschließenden Ergebnisse vorliegen. Die Auswertung von rund zwei Drittel der Tests bestätigte bei acht Besatzungsmitgliedern eine Infektion, wie die Reederei Tui Cruises am Montagabend mitgeteilt hatte. Am frühen Morgen sollte das Schwesterschiff "Mein Schiff 6" in Cuxhaven anlegen. Es soll negativ getestete Crewmitglieder der "Mein Schiff 3" aufnehmen, um die Situation weiter zu entspannen.

Niedersachsen: Museen sammeln "Corona-Erinnerungen"

Was bleibt in Erinnerung, wenn die Corona-Krise irgendwann vorbei ist? Selbstgenähte Schutzmasken, die Jagd nach Toilettenpapier oder die Balkon-Konzerte? "Gerade wird Geschichte geschrieben" - auch Stadtgeschichte, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmuseums Wolfsburg. "Museen haben eine ganz wichtige Ressource: Das ist ihre Sammlung", sagte Thomas Schwark, Direktor der Museen für Kulturgeschichte Hannover. Darauf griffen sie zurück, wenn Bilanz gezogen werde. Vielerorts in Deutschland wollen Museen Exponate für geplante Sammlungen gewinnen.

Vor "Autogipfel": Özdemir für Subvention "mit doppelter Dividende"

Vertreter von Bundesregierung und Autoindustrie beraten heute in einer Videokonferenz über eine staatliche Unterstützung für die Branche. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir, plädiert für eine Subvention mit doppelter Dividende. Sie dürfe nicht wie die Abwrackprämie nur der Autoindustrie zugutekommen, sondern müsse auch dem Klimaschutz nützen - zum Beispiel indem gezielt Elektroantriebe gefördert würden. Das sagte er im Interview auf NDR Info.

Unter anderem Hersteller, Lobbyverbände und Gewerkschaften fordern wegen der schwachen Nachfrage in der Corona-Krise Zuschüsse für Neuwagenkäufer. Im Gespräch sind Kaufanreize ähnlich der Abwrackprämie, die es nach der Finanzkrise 2009 gegeben hatte. Die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen unterstützen die Forderungen.

Bundesliga-Neustart am 15. Mai?

Bund und Länder wollen in ihren Corona-Beratungen morgen offenbar den Weg für sogenannte Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga freimachen. Das berichtet der NDR Hörfunk mit Verweis auf die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach soll der Spielbetrieb vom 15. Mai an wieder aufgenommen werden. Auch im Amateurbereich solle Sport unter freiem Himmel dann wieder erlaubt werden. Bund und Länder wollen dem Bericht zufolge morgen auch die Regeln für den Verkauf von Waren in größeren Geschäften weiter lockern sowie einen abgestimmten Zeitplan für die Öffnung von Schulen und Kitas auf den Weg bringen.

Kontrollen auch an Grenze zu Dänemark verlängert

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark verlängert. Sie gelten für weitere zehn Tage bis zum 15. Mai. So sollen laut Ministerium die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter eingedämmt werden. Die Kontrollen seien angesichts der weiterhin bestehenden fragilen Lage noch erforderlich. Der grenzüberschreitende Warenverkehr sowie Grenzübertritte von Berufspendlern sollen weiter gewährleistet bleiben. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat bereits angekündigt, die Grenze zu Dänemark nach dem 15. Mai schrittweise wieder zu öffnen und die Kontrollen zurückzufahren.

Städtetag erwartet hohe Einbußen der Kommunen

Die Corona-Krise wird nach Ansicht des Deutschen Städtetages zu erheblichen finanzielle Einbußen für die Kommunen führen. Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte, die jüngste Prognose für das laufende Jahr liege bei Belastungen von mindestens 20 Milliarden Euro. Die kommunalen Haushalte würden so hohe Einbußen erleiden, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben habe. Allein die Gewerbesteuer werde im Bundesdurchschnitt um mindestens 15 bis 20 Prozent wegbrechen, so Jung. Nötig sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um die Handlungsfähigkeit der Städte sicherzustellen.

Wohl doch keine Gutschein-Lösung bei stornierten Reisen

Die sogenannte Gutschein-Lösung für Reisen, die wegen der Corona-Pandemie storniert werden mussten, ist offenbar endgültig vom Tisch. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin hat die EU-Kommission die Pläne der Bundesregierung gestoppt. Verkehrskommissarin Adina Valean habe in einem Schreiben an mehrere deutsche Minister erklärt, dass sie es ablehne, Kunden mit Gutscheinen anstatt mit Geld für ausgefallene Flüge zu entschädigen. Die europäischen Fluggastrechte würden auch in der Corona-Krise gelten, so Valean. Regierungen müssten angeschlagenen Fluggesellschaften auf andere Weise helfen. Deutschland und andere EU-Staaten wollten die Airlines mit der "Gutschein-Lösung" vor weiteren finanziellen Verlusten schützen.

Betrügereien mit Fakeshops nehmen zu

Während die Kriminalität in Zeiten von Coronavirus und Kontaktbeschränkungen in fast allen Bereichen deutlich gesunken ist, hat Betrug erheblich zugenommen. Das teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landeskriminalamtes in Hannover mit. Bei sogenannten Fakeshops im Internet sei ein Anstieg um mehr als 100 Prozent zu beobachten, wenn man den April 2020 mit dem Vorjahresmonat vergleiche. Die Zahlen bei Straftaten nach dem Enkeltrick haben danach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte zugenommen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte schon im vergangenen Monat vor sogenannten Phishingmails und Fakeshops gewarnt. Gerade bei Geschäften im Internet oder Mails mit Angeboten riet er zur Vorsicht. Man solle nur dort kaufen, wo man sicher sein könne, dass das Angebot seriös ist. Opfer sollten die Taten auch zur Anzeige bringen.

Maßnahmen-Lockerungen sorgen weiter für Diskussionen

Morgen gibt es einen mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Gipfel per Video zu möglichen weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einige Bundesländer - wie etwa Niedersachsen - sind bereits vorgesprescht. Das sorgt auch für Kritik. Ein Pro/Kontra-Kommentar.

Bald auch Lockerungen in Hamburg?

Nach der Öffnung von Friseurläden und Schulen für bestimmte Klassen will der Hamburger Senat heute über weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus entscheiden. Es geht darum, wie die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern in der Hansestadt umgesetzt werden sollen. Konkret geht es um Gottesdienste, die Öffnung von Museen, Zoos und die Freigabe der Spielplätze.

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen an die Ostsee erlauben

Mecklenburg-Vorpommern will zu Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich gestern Abend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus verständigten. "Die Lockerungen in den letzten 14 Tagen haben gut funktioniert, die Infektionslage ist weiter stabil", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Wie Schwesig mitteilte, sollen dem Plan zufolge zunächst die Gaststätten im Land vom Sonnabend, 9. Mai, an unter strikten Hygieneauflagen und mit maximal sechs Erwachsenen je Tisch für Einheimische öffnen dürfen, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Damit wäre nach dem verpassten Ostergeschäft Pfingsturlaub Ende Mai an der Ostsee oder in der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich. Den Hotels ist aber zunächst nur die Vermietung von maximal 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten erlaubt. Die entsprechenden Verordnungen sollen bei einer Kabinettsklausur am Donnerstag beraten und beschlossen werden.

Autogipfel: Kommt die Kaufprämie?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor dem "Autogipfel" für eine Kaufprämie ausgesprochen, um den Markt anzukurbeln. Kritik kommt etwa vom Steuerzahlerbund. Heute wollen sich nun Hersteller und Bundesregierung zu einem "Autogipfel" in Berlin treffen.

