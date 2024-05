In guter Verfassung - müssen wir das Grundgesetz mehr feiern?

Menschenwürde, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit: Seit 75 Jahren regelt das Grundgesetz das Zusammenleben und schützt vor staatlicher Willkür. Wie wichtig ist es uns und wertschätzen wir es genug? Welche Grundrechte sind immer wieder in der Diskussion und warum? Unser Thema bei Mitreden! Deutschland diskutiert.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Seit dem 23. Mai 1949 regelt das Grundgesetz - zunächst in Westdeutschland - das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland. Auch für die Politik ist es die oberste Richtschnur staatlichen Handelns. Seit dem 3. Oktober 1990 gilt das Grundgesetz für ganz Deutschland. Eine gemeinsame neue Verfassung wurde bei der Wiedervereinigung nicht erarbeitet.

Individuelle Freiheit und Schutz vor staatlicher Willkür

Das Grundgesetz ist nicht einfach nur ein dünnes Büchlein. Der Verfassungstext steht auch für Lehren aus der Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus. Als ein Symbol für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Und ihr Herzstück sind die Grundrechte. Sie garantieren den Einzelnen wichtige Freiheiten und Schutz vor staatlicher Willkür.

Was meint das Grundrecht auf Meinungsfreiheit?

Und doch müssen die Grenzen immer wieder neu verhandelt werden. Beispielsweise Artikel 3: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt". Im Jahr 1949 war das eine Sensation. Wie sehen wir das heute - ist das Grundrecht bereits verwirklicht oder was fehlt? Welche Bedeutung hat es überhaupt, wenn dieser Satz in unserem Grundgesetz verankert ist? Sollten auch Kinderrechte darin genannt werden? Immer wieder Anlass für Diskussionen ist auch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit - was genau bedeutet das eigentlich und wo liegen die Grenzen? Wann ist die individuelle Freiheit zu schützen, wann die Gemeinschaft?

Was meinen Sie?

Über alle diese Themen möchten wir mit Ihnen reden. Können Sie Grundrechte benennen, die Ihnen besonders wichtig und schützenswert erscheinen? Nehmen wir das Grundgesetz, diese Garantie von Demokratie und Rechtsstaat als zu selbstverständlich? Sollten wir den Geburtstag noch mehr feiern?

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Marianne Birthler

ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, war Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik

Florian Schroeder

Kabarettist, Autor, Kolumnist, Hörfunk-, und Fernsehmoderator

Prof. Dr. Alexander Thiele

Verfassungsrechtler, Professur für Staatstheorie und Öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht, Business and Law School, Berlin