A7 in Hamburg: Einspurige Sperrung ab heute Abend - Elbtunnel betroffen

Stand: 25.10.2024 10:34 Uhr

Wegen Brückenbauarbeiten an der A7 in Hamburg drohen am Wochenende längere Staus vor dem Elbtunnel. Von Freitagabend bis Montag ist eine Spur zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld gesperrt.