Corona-Ticker: Niedersachsen will bei Maskenpflicht nachziehen

Hamburg und Schleswig-Holstein führen Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ein

Weil kündigt für Niedersachsen landesweite Masken-Regelung an

Masken-Pflicht: Weil kündigt landesweite Regelung an

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine Regelung für Niedersachsen zur Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie angekündigt. "Wir machen auch eine landesweite Regelung", sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Gleichzeitig kritisierte er, dass einige Länder bei dem Thema vorgeprescht sind. "Ja, es nervt mich schon. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen haben", sagte Weil. "Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt."

Übersicht: So ausgelastet sind die Kliniken im Norden

Ein Blick auf die Intensivstationen in norddeutschen Krankenhäusern zeigt weiterhin viele freie Kapazitäten. Auch im sogenannten High-Care-Bereich, bei dem vollständige intensivmedizinische Therapiemöglichkeiten wie invasive Beatmung und Organersatztherapie zur Verfügung stehen, geben nur vereinzelt Kliniken an, dass sie keine freien Kapazitäten hätten.

Wo im Norden müssen Masken getragen werden?

Nach Mecklenburg-Vorpommern haben sich gestern auch Hamburgund Schleswig-Holstein für eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum entschieden. In Niedersachsen gibt es landesweit noch keine Pflicht, Alltagsmasken zu tragen. Einzelne Städte wie Braunschweig und Wolfsburg haben die Maßnahme aber bereits eingeführt. Hier ein Überblick:

Maskenpflicht in Norddeutschland Land wo? ab wann? Hamburg Einzelhandel, Wochenmärkte, öff. Nahverkehr 27. April Schleswig.Holstein beim Einkaufen, öff. Nahverkehr 29. April Mecklenburg-Vorpommern öff. Nahverkehr, Taxis, Bibliotheken 27. April Niedersachsen (nicht flächendeckend) Wolfsburg: Einzelhandel, öff. Nahverkehr, Taxis, öff. Gebäude, Arztpraxen, Krankenhäuser seit 20. April Braunschweig: Einzelhandel, öff. Nahverkehr ab 25. April Wilhelmshaven: Busse ab 27. April Osnabrück: Einzelhandel, öff. Nahverkehr, öff. Gebäude, Post, Banken

Schönen guten Morgen! Die NDR.de Redaktion informiert Sie auch heute wieder über die aktuelle Entwicklung rund um die Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland.