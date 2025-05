Landrats- und OB-Wahlen in MV: Auszählung läuft Stand: 11.05.2025 19:03 Uhr In vier Landkreisen in MV haben heute Landratswahlen stattgefunden. Außerdem sucht Neubrandenburg einen neuen Oberbürgermeister. NDR 1 Radio MV berichtet ab 19 Uhr mit einer Sondersendung.

In vier von sechs Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns haben heute Landratswahlen stattgefunden: Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Mit ersten Ergebnissen wird ab 19 Uhr gerechnet. Laut ersten Zwischenergebnissen hatten in Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen die Amtsinhaber die Nase vorn. In Vorpommern-Greifswald und an der Seenplatte lagen die AfD-Bewerber vorn. Bei drei Landratswahlen streben die bisherigen Amtsinhaber eine weitere Amtszeit an. In der Mecklenburgischen Seenplatte, dem bundesweit größten Landkreis, wird es in jedem Falle einen neuen Verwaltungschef geben, weil der bisherige Landrat Heiko Kärger (CDU) aus Altersgründen nicht erneut antrat.

Meiste Bewerber in Vorpommern-Rügen

Mit sechs Bewerbern gab es für das Spitzenamt im Kreis Vorpommern-Rügen die meisten Kandidaten. Nur drei und damit die wenigsten Interessenten meldeten sich für den Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald. In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird nach dem Rücktritt von Silvio Witt (parteilos) zudem ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Neun Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt.

Wie wird gewählt?

Landräte und Bürgermeister werden in Mecklenburg-Vorpommern direkt, also nicht von Gemeindevertretungen oder Kreistagen, gewählt. Anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen hat jeder Wahlberechtigte nur eine Stimme. Es gilt das Mehrheitswahlrecht. In das Amt kommt somit, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint. Gelingt das im ersten Wahlgang keinem der Kandidaten, kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl, bei der die beiden Bestplatzierten gegeneinander antreten.

