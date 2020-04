Corona-Live-Ticker: Gibt es bald erste Lockerungen?

Heute werden voraussichtlich die Weichen dafür gestellt, ob es in Kürze Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen gibt. Wir informieren Sie im NDR.de Live-Ticker über die Entwicklungen und Ereignisse, die für Norddeutschland von Interesse sind. Sie finden hier außerdem Hintergründe sowie Beiträge aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Bund und Länder beraten über Lockerungen - Wirtschaft will Perspektive

Hamburg verzeichnete am Dienstag 38 neue gemeldete Corona-Fälle (gesamt: 3.925), in Schleswig-Holstein waren es 27 (gesamt: 2.162), in Niedersachsen 119 (gesamt: 8.070), in Mecklenburg-Vorpommern 6 (gesamt: 623) und in Bremen 8 (gesamt: 497)

Bund und Länder beraten über Lockerungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät heute mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer darüber, inwieweit die Corona-Beschränkungen gelockert werden, beispielsweise an den Schulen. Die Wirtschaft drängt darauf, Geschäfte wieder öffnen zu können.

HH: Wissenschaftssenatorin Fegebank bei NDR 90,3

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten hetue in einer Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber, welche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen möglich sind. Am Tag der Entscheidung beantwortet Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) von 11 bis 12 Uhr bei NDR 90,3 Fragen rund um das Thema Corona.

Minijobber - in der Corona-Krise vergessen?

Deutschlandweit gibt es fast sieben Millionen geringfügig Beschäftigte - sogenannte Minijobber. Sie sind nicht in der Arbeitslosenversicherung versichert und erhalten in der derzeitigen Corona-Krise auch kein Kurzarbeitergeld. Minijobber sollten daher besonders jetzt ihre Rechte kennen.

Pflege-Alltag in Corona-Zeiten

Der Alltag in der Krankenpflege ist anstrengend, die Verantwortung in dem Beruf enorm. Zwei Krankenpfleger aus Schleswig-Holstein schildern ihren Berufsalltag in Zeiten der Corona-Pandemie.

Auch am Dienstag haben sich viele Beiträge der Landesmagazine im NDR Fernsehen mit der Corona-Krise befasst. Hier eine Auswahl:

