Corona-Ticker: Mehr als 15.000 Fälle im Norden

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen. Wir informieren Sie im NDR.de Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen und Ereignisse, die für Norddeutschland von Interesse sind. Sie finden hier außerdem Hintergründe sowie Beiträge aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Kabinett in Schwerin berät heute weiteres Vorgehen in Corona-Krise

Leopoldina-Präsident: Stadionbesuche erst in vielen Monaten

Osterbilanz: Polizei Hamburg registriert etwa 1.000 Verstöße

Mehr als 15.000 Menschen sind bislang in Norddeutschland positiv auf das Coronavirus getestet

Leopoldina-Präsident: Stadionbesuche erst in vielen Monaten

Der Präsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina rechnet über einen langen Zeitraum mit Geisterspielen im Fußball. "Es wird sicherlich viele Monate dauern, es kann bis zu eineinhalb Jahre sein", sagte Gerald Haug den ARD-Tagesthemen auf die Frage, wie lange auf Besuche in Fußballstadien verzichtet werden sollte. Der 52-Jährige verwies darauf, dass die Corona-Pandemie erst ende, wenn ein Impfstoff gegen das Virus gefunden sei. Bis dahin sei es "sicherlich klug", nicht ins Fußballstadion zu gehen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte am Montag eine Stellungnahme veröffentlicht, die sich mit Schritten zur Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise beschäftigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Studie der Leopoldina als "sehr wichtig" für das weitere Vorgehen bezeichnet. Am Mittwoch wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über die weiteren Maßnahmen beraten.

Verlage befürchten Einbußen bis zu 80 Prozent

Die Buchläden sind geschlossen und große Online-Versandhändler bestellen Bücher eher zurückhaltend oder gar nicht mehr - vielen Verlagen im Norden hat die Corona-Krise ihr Frühjahrsprogramm zerstört. Der Hamburger Landesverband des Börsenvereins des deutschen Buchhandels geht von 40- bis 80-prozentigen Einbußen aus. Derzeit würden viele Bestellungen storniert, und es sei noch nicht klar wie viele Buchhandlungen, Zwischenbuchhändler und Versender vorzeitig und aus finanzieller Not zurückschicken müssten, sagte Mitgeschäftsführer Volker Petri der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Um sowohl Verlage als auch örtliche Buchhandlungen in der Krise zu unterstützen, hofft Petri auf Aufträge durch die Stadt. "Hier ist es wichtig, dass die öffentliche Hand in Form von Bibliotheken und Schulen ihre Erwerbungsetats aufstocken und vor allem die lokalen Buchhandlungen mit Aufträgen bedenkt." So lasse sich die Struktur im Buchhandel erhalten, ohne dass eine Alimentierung über Soforthilfen nötig wäre. Hamburg gilt als einer der wichtigsten Verlagsstandorte in Deutschland.

Osterbilanz der Hamburger Polizei positiv

Die Hamburger Polizei hat am Osterwochenende etwa 1.000 Verstöße gegen die Corona-Vorschriften registriert. In Anbetracht des guten Wetters seien das wenige Verstöße gewesen, heißt aus dem Polizeipräsidium. In den meisten Fällen missachteten vor allem junge Leute den Mindestabstand von anderthalb Meter. Ein Polizeisprecher betonte: Bürgerinnen und Bürger, die gegen die Corona-Vorschriften verstießen, zeigten sich bei den Kontrollen einsichtig, Diskussionen habe es nur in Ausnahmefällen gegeben

Kabinett in Schwerin berät weiteres Vorgehen in Corona-Krise

Unmittelbar vor den mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Gesprächen zur möglichen Lockerung der Kontaktverbote am Mittwoch will die Landesregierung in Schwerin heute ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits in der Vorwoche die Abschwächung einzelner Maßnahmen in Aussicht gestellt. Doch machte sie dies ausdrücklich vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und den Absprachen unter den Bundesländern abhängig. Für Diskussionsstoff sorgte Schwesig über Ostern mit ihrer Forderung nach einer Atemmaskenpflicht für die Bevölkerung. "Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Dazu brauchen wir zusätzliche Maßnahmen wie einen Mundschutz für alle", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Im NDR präzisierte sie später nach Kritik der oppositionellen Linken ihren Vorstoß: Solange es in der Corona-Epidemie keinen Impfstoff oder Medikamente gebe, gehe es um das Einhalten bestimmter Regeln. Dazu gehöre für sie auch das Tragen herkömmlicher Alltagsmasken etwa beim Friseur oder im öffentlichen Nahverkehr, sagte sie

Auch am Ostermontag haben sich viele Beiträge der Landesmagazine im NDR Fernsehen mit der Corona-Krise befasst. Hier eine Auswahl:

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir informieren Sie auch heute über die aktuellen Debatten und Entwicklungen rund um die Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland.