Corona-Ticker: Beherbergungsverbot in SH hat Bestand

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

55 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 55 neue Coronavirus-Infektionen in Schleswig-Holstein, davon zehn im Kreis Segeberg und neun im Kreis Pinneberg sowie sechs in Neumünster. Derzeit werden in den Krankenhäusern 21 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Von den insgesamt 5.510 Coronavirus-Erkrankten gelten etwa 4.700 als geheilt.

Schülervertretung: Schüler sollen selbst über Maskenpflicht abstimmen

Die Hamburger Schülervertretung hat Schülerinnen und Schüler aufgefordert, über die Einführung einer Maskenpflicht im Unterricht abzustimmen. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen gehe es darum, zumindest für die ersten beiden Wochen nach den Herbstferien die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während der bisher Masken-freien Unterrichtsstunden zu fordern, sagte der Landesvorsitzende der Schülerinnenkammer Hamburg, Henry Behrens, der Deutschen Presse-Agentur. In Hamburg geht die Schule am Montag wieder los. Die Onlineumfrage sollte noch am Freitag beginnen. In einer ersten Stichprobe mit rund 100 Schülern hätten sich 52 Prozent für und 48 Prozent gegen das Tragen einer Maske im Unterricht ausgesprochen. Über das Wochenende soll nun in einer größeren Onlineumfrage endgültig über die Position der Schülervertretung in dieser Frage entschieden werden.

7.334 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 7.334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Vortag war mit 6.638 neuen Fällen der bis dato höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland registriert worden. In der vergangenen Woche meldete das RKI am Freitag 4.516 Neuinfektionen. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 655 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 329 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (8.10.) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1.10.) bei 362 (193 beatmet).

Schleswig-Holstein: Eilantrag gegen Beherbergungsverbot abgelehnt

Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Brennpunkten hat in Schleswig-Holstein Bestand. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig wies den Eilantrag einer Familie aus Recklinghausen ab, die von heute an auf Sylt Urlaub machen wollte. Zur Begründung hieß es, das Interesse der Bevölkerung am Schutz vor dem Corona-Virus sei höher zu gewichten als das Interesse der Familie an einer touristischen Reise. In Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten Verwaltungsrichter die Beherbergungsverbote gekippt.

Fällt heute die Urlauber-Quarantänepflicht in MV?

Wer innerhalb Deutschlands in einem Corona-Risikogebiet wohnt und im Norden Urlaub machen will, hat es derzeit nicht leicht: Zwar haben Richter das Beherbergungsverbot in Niedersachsen vorläufig außer Kraft gesetzt, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müssen betroffene Urlauber bei der Anreise jedoch weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen, sonst dürfen sie nicht in Hotels oder Pensionen einchecken. Im Nordosten müssen sie anschließend für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Am Oberverwaltungsgericht Greifswald liegen drei Eilanträge gegen diese Quarantäneverordnung vor. Wahrscheinlich gibt es heute eine Entscheidung. Kippen Richter bald weitere Einschränkungen für Touristen?

Diese Neuinfektionszahlen wurden gestern von den Bundesländern im Norden gemeldet: insgesamt 873 - davon in Niedersachsen 479, Hamburg 168, Schleswig-Holstein 65, Mecklenburg-Vorpommern 58 und Bremen 103.