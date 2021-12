Corona-Impfungen für Kinder: Für wen, ab wann und wo? Stand: 13.12.2021 13:15 Uhr Die ersten Corona-Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder sollen in dieser Woche in Deutschland anlaufen. Welche Kinder können sich wo impfen lassen? Die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen gehen unterschiedlich vor. Der Überblick.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit einem hohen Infektionsrisiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht in den Kinderimpfungen einen wichtigen Beitrag, um den Präsenzunterricht zu sichern, wie sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte.

Am Montag begann die Auslieferung des niedriger dosierten und anders abgefüllten Kindervakzins von Biontech/Pfizer. Neben Kinderarztpraxen sind auch in öffentlichen Impfzentren Kinderimpfungen vorgesehen, aber nicht überall. Wann es konkret losgeht, unterscheidet sich ebenfalls von Land zu Land.

Niedersachsen

In Niedersachsen sollen Kinderarztpraxen die ersten Ansprechpartner bei der Corona-Impfung sein. "Darüber hinaus werden sich auf Initiative des Landes mindestens 19 Kinderkliniken im ganzen Land an der Impfkampagne beteiligen", heißt es in einer Mitteilung von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Außerdem planten viele Kommunen, Impfteams einzusetzen. Dadurch sollen auch Eltern ein Impfangebot erhalten, deren Kinderarztpraxen nicht impfen.

Die Region Hannover plant den Start der Impfungen von Kindern gegen Covid-19 für Mittwoch, 15. Dezember. Zwei Impfstraßen sollen dann im neu eröffneten Impfzentrum am Zoo ausschließlich für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen zur Verfügung stehen. Spätestens ab Mittwoch können Eltern unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren. Eltern, die ihre Kinder dort impfen lassen, sollen in den ersten vier Wochen des Angebots Freikarten für einen Zoobesuch in der laufenden Wintersaison erhalten.

Eine besondere Kinder-Impfaktion plant die Stadt Braunschweig am kommenden Sonnabend (18. Dezember). Die Aktion in der Stadthalle dauert von 9 bis 16 Uhr. Mindestens 1.000 Kinder könnten nach Angaben der Stadt geimpft werden. Voraussetzung dafür ist, dass genügend Impfstoff geliefert wird. Für den 22. Dezember planen Fußball-Zweitligist Hannover 96 und die christlichen Kirchen eine große Impfaktion im Stadion in der Nähe des Maschsees. Erwartet werden mehrere Hundert und möglicherweise einige Tausend Besucherinnen und Besucher.

Schleswig-Holstein

Am Dienstag (14. Dezember) startet in Schleswig-Holstein die Impfkampagne für Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit regelmäßigen Aktionen in wechselnden Impfstellen ohne Terminvergabe. Ab dem 16. Dezember können Eltern auch für diese Altersgruppe online Termine vereinbaren. Dabei werden automatisch im Abstand von drei Wochen auch die Zweitimpfungs-Termine vergeben.

Weitere Informationen Corona-Impfung: Wo man in SH einen Booster bekommen kann Hausärzte, mobile Teams und inzwischen auch Impfstellen bieten Corona-Impfungen an. Fragen und Antworten zu Auffrischungsimpfungen und der Kampagne. mehr

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Kinder der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren vorrangig bei den Kinderärzten geimpft werden - und zwar ab Mittwoch (15. Dezember). Dort, wo impfende Kinderärzte nicht zur Verfügung stünden, werde es Angebote in Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte geben, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Zudem seien Impf-Aktionstage für Kinder und deren Familien in Planung.

Weitere Informationen Fragen und Antworten: Booster-Impfung in MV Wie und wo wird in Mecklenburg-Vorpommern "geboostert"? Und was gibt es für Erst- und Zweitimpfungen zu beachten? Hier finden Sie Antworten. mehr

Hamburg

Erste Anlaufstelle für die Kinder-Impfungen in Hamburg sollen ab Donnerstag (16. Dezember) die Kinderarztpraxen sein. Die Versorgung reiche jedoch vermutlich nicht überall aus. Deshalb können sich in der Hansestadt können Eltern ihre Kinder außerdem in einem eigens eingerichteten Kinderimpfzentrum gegen Corona impfen lassen. Neben den sechs Hamburger Kinderkliniken, in denen es ebenfalls Impfmöglichkeiten gebe, solle das städtische Zentrum in der Neustadt vor allem denjenigen offenstehen, die eine Impfung nicht über den Kinderarzt erhalten könnten, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit.

Bremen

Am Dienstag (14. Dezember) soll es mit den Kinder-Impfungen in Bremen losgehen. Dafür wurde ein zentrales Kinderimpfzentrum für diese Altersgruppe eingerichtet. Dort sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde zunächst rund 100 Impfungen täglich mit Biontech-Impfstoff geplant. Die Räume werden extra kindgerecht gestaltet und die Impfung übernehmen Kinder- und Jugendärzte. Außerdem soll es speziell für Kinder geeignete Info-Materialien geben. Einen Termin in dem Impfzentrum kann buchen, wer einen Termincode hat. Dazu erhalten die Sorgeberechtigten aller Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Einladung per Post mit eben diesem Termincode. Damit können sie, wenn sie möchten, online einen Termin buchen. Mobile Impfangebote für Kinder sind aktuell nicht geplant. Geimpft wird auch bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten.

In Bremerhaven ist nach Auskunft des Magistratssprechers kein zentrales Impfzentrum für Kinder geplant. Vielmehr sollen bei den bestehenden Impfangeboten feste Zeitfenster nur für Kinder eingerichtet werden. Außerdem sollen die Kinderärzte bei den Impfungen mithelfen.

Stand der Impfungen in Norddeutschland

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie viel Prozent der Bevölkerung in den norddeutschen Bundesländern bereits geimpft wurden. Das Team NDR Data hat außerdem weitere Informationen zum Thema Corona-Impfen zusammengefasst.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Norddeutschland kompakt | 13.12.2021 | 13:00 Uhr