Corona-Hilfsflüge der Bundeswehr von Wunstorf nach Indien

In Indien fehlt es an Sauerstoff für schwer an Corona Erkrankte. Nun ist eine mobile Sauerstoffanlage unterwegs.