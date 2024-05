Europawahl 2024: Wahl-O-Mat geht an den Start Stand: 07.05.2024 14:30 Uhr Am 9. Juni 2024 steht die nächste Europawahl an. Wer noch unentschlossen ist, welche Partei die richtige ist, kann sich vom Wahl-O-Mat helfen lassen. Das Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung ist an den Start gegangen.

Mit dem Wahl-O-Mat können die eigenen Positionen mit denen der Parteien abgeglichen werden. Nutzerinnen und Nutzer können so anhand von 38 Thesen aus verschiedenen Themenbereichen ermitteln, welche Partei am besten zu den eigenen politischen Überzeugungen passt. Gefragt wird zum Beispiel, ob die EU vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern soll oder ob die Ukraine Mitglied der EU werden soll.

Die einzelnen Thesen können mit "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral" beantwortet werden. Anschließend können Themen, die einem besonders wichtig sind, markiert werden - sie werden dann doppelt gewichtet. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den Parteien, die auch einzeln ausgewählt werden können.

35 Parteien und Gruppierungen stehen zur Wahl

Bei der Europawahl im Juni treten in Deutschland 35 Parteien und politische Vereinigungen an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien stehen also auch viele kleinere Gruppierungen zur Wahl. Anders als bei Bundestagswahlen gibt es bei Europawahlen keine Fünf-Prozent-Hürde.

Besonders für junge Menschen könnte der Wahl-O-Mat eine gute Hilfe sein, denn in Deutschland dürfen in diesem Jahr erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme bei einer Europawahl abgeben.

