Blindgänger in Osnabrück: Bombe erfolgreich entschärft Stand: 07.05.2024 14:47 Uhr Nach dem Fund eines Blindgängers im Stichkanal in Osnabrück haben Spezialisten die Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Rund 2.600 Menschen können nun in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Nach Angaben der Stadt war die Bombe am Dienstagmittag aus dem Wasser gehoben und anschließend an Land entschärft worden. "Am Ende ging doch alles schneller als erwartet", teilte die Stadt Osnabrück mit. Die Voraussetzungen seien nicht unkompliziert gewesen. Die britische Fünf-Zentner-Bombe war bei Sondierungsarbeiten am Montag im Stichkanal gefunden worden und lag laut Stadt im Bereich zwischen Römereschstraße und Brückenstraße nahe der Schleuse Haste.

Stadt Osnabrück appellierte, das Gebiet pünktlich zu räumen

Rund 2.600 Menschen hatten für die Entschärfung am Morgen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Betroffen war das Gebiet rund um den Stichkanal im Stadtteil Hafen. Dort stehen rund 650 Häuser. Die Stadt Osnabrück appellierte in ihrem Live-Ticker an die Menschen, das Gebiet pünktlich zu verlassen und sich der Anordnung zur Evakuierung keinesfalls zu widersetzen. Als Evakuierungszentrum stand das Piesberger Gesellschaftshaus zur Verfügung, die Stadtwerke stellten zudem Busse für die Evakuierung bereit.

Lange Staus wegen Evakuierung

Die Stadt hatte darum gebeten, das Evakuierungsgebiet weiträumig zu umfahren: Viele Straßen seien noch immer überfüllt, teilte die Stadt mit. Im Bereich der Atterstraße, die am Rande des Sperrgebiets liegt, hatte sich demnach am Vormittag ein langer Stau gebildet. Auch sollen Verkehrsteilnehmende wegen eines Unfalls auf der A1 nicht durch das Stadtgebiet ausweichen.

Der Verkehr wird teilweise umgeleitet

Die Bramscher Straße und die Hansastraße sowie die Pagenstecherstraße bleiben befahrbar. An der Pagenstecherstraße muss auf Höhe der Straße Breite Güntke der Verkehr stadtauswärts auf die Natruper Straße ausweichen. Stadteinwärts wird der Verkehr auf Höhe des Eversburger Platzes ebenfalls auf die Natruper Straße umgeleitet. Römereschstraße und Brückenstraße sind während der Maßnahme nicht befahrbar. Auch der Busverkehr ist betroffen: Bis etwa 12 Uhr fahren laut Stadt alle Busse, also auch Schulbusse, den normalen Linienverlauf. Allerdings ist ein Aussteigen im Evakuierungsgebiet nicht mehr möglich. Während der Entschärfung werde es Umleitungen geben, wie die Stadt weiter mitteilte.

So fahren die Busse während der Entschärfung

Busse der Linie 18/581/582 fahren ab Haltestelle Große Siebenbürgen über Lechtinger Straße, Pyer Straße, Osnabrücker Straße, Oldenburger Landstraße und Bramscher Straße. Die Haltestellen Industriemuseum, Süberweg, Fürstenauer Weg und Netter Heide werden nicht bedient.

fahren ab Haltestelle Große Siebenbürgen über Lechtinger Straße, Pyer Straße, Osnabrücker Straße, Oldenburger Landstraße und Bramscher Straße. Die Haltestellen Industriemuseum, Süberweg, Fürstenauer Weg und Netter Heide werden nicht bedient. Die Busse der Linie 10/20 enden und beginnen mit Beginn der Sperrung an der Markuskirche. Die Haltestellen Kiefernweg, Elbestraße, Winkelhausenstraße, Bramstraße, St. Angela, Sassnitzer Straße, Haster Weg, Dinklager Weg, Dammer Ho, Widerhall und Schulzentrum Sonnenhügel werden nicht angefahren.

enden und beginnen mit Beginn der Sperrung an der Markuskirche. Die Haltestellen Kiefernweg, Elbestraße, Winkelhausenstraße, Bramstraße, St. Angela, Sassnitzer Straße, Haster Weg, Dinklager Weg, Dammer Ho, Widerhall und Schulzentrum Sonnenhügel werden nicht angefahren. Auf der Linie 152 fallen die mittäglichen Fahrten von der Dornierstraße in Richtung Neumarkt aus. Hier wird der Fahrplan nach dem Ende der Evakuierung wieder aufgenommen.

Auch Fernverkehr wegen Bombenentschärfung beeinträchtigt

Der Zugverkehr war ebenfalls betroffen. So schreibt etwa die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage, dass es ab 12 Uhr zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr kommen werde. Betroffen seien alle IC-Züge auf dem Abschnitt zwischen Osnabrück und Rheine. Fahrgäste sollen sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen informieren.

Stadt schaltet Bürgertelefon und Transport-Hotline

Wer Fragen hat, kann sich seit 6 Uhr an das Bürgertelefon der Stadt unter der Telefonnummer (0541) 3 23 44 90 wenden. Seit 7.30 Uhr ist unter der Telefonnummer (0541) 3 23 44 55 eine Hotline für Menschen geschaltet, die einen Krankentransport benötigen.

