Beliebteste Babynamen: Unterschiedliche Spitzenreiter im Norden Stand: 07.05.2024 13:12 Uhr Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat die beliebtesten Babynamen des Jahres 2023 gekürt. Im Norden wichen die Ergebnisse teilweise von denen in ganz Deutschland ab.

Bundesweit waren Sophia (Sofia) und Noah im vergangenen Jahr die am häufigsten vergebenen Vornamen, wie die GfdS am Dienstag mitteilte. Bei den Mädchen landete Emilia knapp auf dem zweiten Platz - der Name hatte zuvor drei Jahre hintereinander auf dem ersten Platz gelegen. Auf Platz drei rangierte Emma. Bei den Jungen steht Noah schon seit 2019 auf Platz eins. Dahinter folgten im vergangenen Jahr Matteo (in verschiedenen Schreibweisen) und Leon.

Top Ten Mädchennamen 2023 bundesweit: 1. Sophia/Sofia, 2. Emilia, 3. Emma, 4. Mia, 5. Hanna/Hannah, 6. Mila, 7. Lina, 8. Ella, 9. Klara/Clara, 10. Lia

Top Ten Jungennamen 2023 bundesweit: 1. Noah, 2. Matteo (verschiedene Schreibweisen), 3. Leon, 4. Paul, 5. Emil, 6. Luca/Luka, 7. Henry/Henri, 8. Elias, 9. Louis/Luis, 10. Liam

Niedersachsen: Ella und Noah vorne

In Niedersachsen schafften es Ella und Noah auf Platz eins der beliebtesten Vornamen im vergangenen Jahr. Auf Platz zwei landeten Emilia und Matteo, auf Platz drei Emma und Finn. Auch 2022 war Noah bei den Jungennamen in Niedersachsen am beliebtesten gewesen. Bei den Mädchen war es damals noch Emilia.

Schleswig-Holstein: Spitzenreiter Ella und Noah

In Schleswig-Holstein waren 2023 mit Ella und Noah die gleichen Vornamen wie in Niedersachsen am beliebtesten. Bei den Jungen folgten auf den Plätzen zwei und drei Liam und Henry, bei den Mädchen Ida und Emma. 2022 hatten in Schleswig-Holstein Ida und Noah an der Spitze gelegen.

Mecklenburg-Vorpommern: Frieda und Matteo beliebt

In Mecklenburg-Vorpommern waren Frieda und Matteo im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen. Damit tanzten die Eltern im Nordosten bei der Namenswahl für ihre Töchter im Vergleich zu den anderen Bundesländern gehörig aus der Reihe: Frieda war in keinem anderen Bundesland auf einem vorderen Platz. Auf die Plätze hinter Frieda kamen Mathilda und Emma. Bei den Jungennamen kam Noah auf den zweiten Platz. Emil und Oskar teilten sich Platz drei. 2022 waren in MV noch Hanna und Finn am beliebtesten gewesen.

Hamburg: Emilia und Mohammed auf Platz eins

In Hamburg waren Emilia und Mohammed (in verschiedenen Schreibweisen) im vergangenen Jahr die beliebtesten Namen für Neugeborene. Unter den Mädchennamen waren ebenfalls die Namen Sophia und Emma beliebt. Jungen wurden von ihren Eltern auch oft Henry und Liam genannt. 2022 waren in Hamburg Emma und Noah ganz vorne gelandet.

Die Sprachforscher des GfdS veröffentlichen seit 1977 eine Liste mit den am häufigsten vergebenen Vornamen. Dafür werten sie die Daten von etwa 750 Standesämtern aus.

