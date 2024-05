SEK-Einsatz in Demen: Abschiebung russischer Familie eskaliert Stand: 07.05.2024 12:45 Uhr Weil sich ein Vater gegen die Abschiebung seiner Familie wehrte, mussten Spezialkräfte der Polizei in einer Asylunterkunft bei Sternberg eingreifen. Der Einsatz konnte unblutig beendet werden. Die Familie kommt nach Frankreich.

Am frühen Morgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Demen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zum Einsatz gekommen. Laut Polizei sollten die SEK-Beamte die Abschiebung einer russischen Familie mit sechs Kindern durchsetzen.

Vater droht Gewalt an

Dabei sei es zur Androhung von Gewalt durch den 35-jährigen Familienvater gekommen. Er habe angedeutet, sich selbst mit einem Messer zu verletzen, um die Abschiebung zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei allen Personen um Asylsuchende mit geringer Bleibechance.

Familie kommt nach Frankreich

Der Einsatz sei inzwischen erfolgreich beendet und die Familie komme nun zurück in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Frankreich. Dort habe sie erstmals europäischen Boden betreten, hieß es von der Polizeidirektion Rostock.

