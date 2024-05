OMR 2024 in Hamburg startet mit Habeck und Kardashian Stand: 07.05.2024 13:00 Uhr Richtig voll ist es heute und morgen in den Hamburger Messehallen: Das OMR-Festival lockt mit vielen Stargästen bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an.

"OMR", das steht für "Online Marketing Rockstars". Und OMR ist eine Hamburger Firma, die andere Unternehmen in Online-, Software- und Podcast-Fragen berät. Seit 2011 veranstaltet sie das Festival. Zwei Tage lang präsentieren 500 Unternehmen ihre digitalen Angebote - von Google über Vodafone bis zu Audi. Auch der NDR und die ARD sind dabei.

Habeck nutzt Auftritt für Grundsatzrede

Spektakulär sind die vielen Stargäste. Der schillerndste dürfte in diesem Jahr US-Influencerin Kim Kardashian sein. Einer der ersten prominenten Vorträge kam am Dienstag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). In einer leidenschaftlichen und ohne Skript gehaltenen Rede forderte er jeden auf, sich für die Demokratie einzusetzen. "Populisten, Radikale, Rechtsradikale wollen den Kern, das Gemeinwesen, das unser Land in den vergangenen 70 Jahren geworden ist, in Frage stellen - vielleicht zerstören", sagte der Grünen-Politiker. Die Demokratie stehe deshalb unter so großem Druck wie selten und lange nicht in den vergangenen Jahrzehnten.

Auch Lindner, Koons und Schweinsteiger sind dabei

Vom Koalitionspartner FDP wird bei der OMR auch ein Vortrag von Christian Lindner (FDP) erwartet. Ebenfalls angekündigt haben sich zum Beispiel Kunstlegende Jeff Koons, Marketing-Professor Scott Galloway oder der frühere Fußballer Oliver Bierhoff. Der Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger spricht über die anstehende EM und seine Rolle als ARD-Experte sowie über die NDR-Formate "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" und "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" (Dokuserie, ab 22.5. in der ARD Mediathek).

Rund 900 Stars, Influencer und Branchen-Prominente sollen auf den Bühnen und Masterclass-Podien erklären, mit welchen Strategien sie erfolgreich wurden. Die Fachmesse mit Hunderten Ausstellern soll zudem Entscheidern und Entscheiderinnen von Unternehmen helfen, neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

Tokio Hotel, Shirin David und Ski Aggu treten auf

Und weil bei so viel Business auch die Unterhaltung nicht auf der Strecke bleiben soll, werden die Pausen und der Feierabend stets mit bekannten Musik-Acts gefüllt. Diesmal zu erleben: Tokio Hotel, Shirin David, Ski Aggu, die Sängerin Pantha und zahlreiche DJs und DJanes.

Die Hamburger Hotels sind voll dieser Tage und die Ticketpreise für das Festival gepfeffert: Sie betragen zwischen 500 und 900 Euro. Die Karolinenstraße wird gesperrt, für 4.000 Anwohnende gibt es Verkehrseinschränkungen.

