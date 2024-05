Marine-Schiff "Frankfurt am Main" in Wilhelmshaven ausgelaufen Stand: 07.05.2024 12:03 Uhr Das Marine-Schiff "Frankfurt am Main" ist am Dienstag von Wilhelmshaven aus zu einer Mission in den Indopazifik aufgebrochen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verabschiedete die 200 Soldaten an Bord.

Pünktlich um 10 Uhr lief die "Frankfurt am Main" aus. Der Einsatzgruppenversorger wird in den kommenden Monaten die Fregatte "Baden-Württemberg" begleiten, die am Dienstag ebenfalls auslief, allerdings in der spanischen Stadt Rota. Beide Schiffe sind Teil des Indo-Pacific Deployment, nach Angaben der Bundeswehr in diesem Jahr das "wichtigste Vorhaben der Deutschen Marine".

Mission der Deutschen Marine: Präsenz zeigen im Indopazifik

Der Bundeswehr zufolge werden die Schiffe bis Dezember im Einsatz sein, unter anderem in den Seegebieten zwischen Afrika, Australien und Japan. Ziel ist es laut Verteidigungsministerium, mehr Präsenz im Indopazifik zu zeigen, einem der wichtigsten Wirtschaftsräume für Europa und Deutschland. Während des Einsatzes wird es auch Übungen mit Partner-Nationen wie Indien geben - zu Wasser und in der Luft. Die Deutsche Luftwaffe ist ebenfalls an dem Indopazifik-Einsatz beteiligt - von Mitte Juni bis August.

Was sind Einsatzgruppenversorger?

Einsatzgruppenversorger sind Hilfsschiffe, die Einsatzverbände auf See mit allen notwendigen Ressourcen versorgen, wie Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition.

