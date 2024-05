Drogenkriminalität in Häfen: Konferenz in Hamburg Stand: 07.05.2024 13:56 Uhr Was tun gegen die immer größeren Drogenmengen im Hamburger Hafen und anderen Hafenstädten in Europa? Damit befasst sich eine internationale Sicherheitskonferenz im Maritimen Museum in Hamburg.

Im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel vor allem über europäische Häfen sind am Dienstag auf Einladung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Hamburg hochrangige Vertreterinnen und Vertreter mehrerer europäischer und südamerikanischer Länder zusammengekommen. "Ich freue mich, dass ich heute meine Kolleginnen und Kollegen zu Gast habe, die vor ein paar Jahren eine Koalition gegen organisierte Kriminalität im Rauschgiftbereich gegründet haben", sagte Faeser zum Auftakt des Treffens im Maritimen Museum. Deutschland sei diesem Bündnis vor zwei Jahren beigetreten, um die in den Niederlanden und Belgien bereits zu beobachtende Gewaltspirale im Zusammenhang mit der organisierten Drogenkriminalität nicht nach Deutschland kommen zu lassen.

Treffen mit Polizei und Fahrt zu Containerterminal

Die Konferenz in Hamburg ist das dritte Treffen der Koalition europäischer Staaten gegen schwere und organisierte Kriminalität. Auf dem Programm der Konferenz mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Niederlanden, Belgien, Spanien, Italien, Frankreich sowie der Europäischen Union und südamerikanischer Staaten stehen unter anderem ein Treffen mit Einsatzkräften der Polizei und eine Fahrt zu einem Containerterminal.

"Das ist eine gute Kombination, weil wir verhindern müssen, dass diese Drogen die Häfen in Südamerika verlassen und hierherkommen", sagte Faeser. Vertreter aus Südamerika fordern, dass Europa mehr gegen den Drogenkonsum tun müsse. Denn der enorme Bedarf in Europa sei die Basis für das Geschäft der Kartelle.

Hamburg gerät stärker in den Fokus der Drogenkartelle

Nach Rotterdam und Antwerpen gerate nun Hamburg als der drittgrößte Hafen des Kontinents immer stärker in den Fokus der Drogenkartelle, erklärte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er fürchtet, dass Hamburg nicht nur Durchgangsstation bleibt, sondern sich das organisierte Verbrechen auch in der Stadt selbst ausbreitet.

"Wir wissen, dass wir es mit einer hochprofessionellen, international global vernetzten, sehr gefährlichen Struktur der organisierten Kriminalität zu tun haben", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). Deshalb sei eine noch schlagkräftigere internationale Sicherheitsallianz nötig.

BDK fordert konkrete Maßnahmen

Das Treffen in Hamburg sei Symbolpolitik, sagte Jan Reinecke, der Hamburger Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) im Vorfeld der Konferenz. Dabei meinte er das durchaus positiv. Denn nichts scheue die Organisierte Kriminalität mehr als öffentliche Aufmerksamkeit. Und es sei auch gut, wenn Europas Staaten gemeinsam gegen die internationalen Kartelle antreten wollen. Reinecke forderte konkrete Schritte. Noch sei Hamburg nicht so fest im Griff brutaler Drogenbanden wie etwa Rotterdam und Antwerpen. Wer das verhindern wolle, müsse aber auch viel Geld in die Hand nehmen, glaubt Reinecke. Etwa für mehr und modernere Container-Röntgenanlagen und für mehr Ermittlerinnen und Ermittler, die die Finanzströme hinter den Drogengeschäften ins Visier nehmen.

Experte: "Datenlage muss verbessert werden"

Daniel Brombacher, Europa-Direktor der "Global Initiative against Transnational Organized Crime", sagte im Interview mit NDR Info, dass im Kampf gegen Organisierte Drogenkriminalität vor allem die Analyse und die Datenlage verbessert werden müssten. "Unser Bild vom Kokainhandel basiert häufig auf Sicherstellungsdaten der Vergangenheit, das heißt, dass alles sehr statisch und wenig der Realität entsprechend ist." Seiner Meinung nach müssten insbesondere auch die Ursprungs- und Transitregionen des Kokains in den Blick genommen werden.

Engere Zusammenarbeit der Hafenstädte

Erst vor Kurzem hatten das Bundesinnenministerium sowie die Hafenstädte Hamburg, Antwerpen und Rotterdam eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen Kartelle angekündigt, damit diese bei einem zu hohen Verfolgungsdruck in dem einen Hafen nicht einfach in einen anderen ausweichen. Im vergangenen Jahr hatten Zollfahnder in Rotterdam und Antwerpen fast 180 Tonnen Kokain beschlagnahmt. In den deutschen Seehäfen waren es rund 34 Tonnen - in beiden Fällen eine Rekordmenge.

