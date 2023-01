CO2-Speicherung - SPD-Energieexpertin Scheer skeptisch

07.01.2023 | 09:22 Uhr | von Sebastian Ottowitz

8 Min | Verfügbar bis 06.01.2025

Der Wirtschaftsminister will klimaschädliches Kohlendioxid lieber in der Erde verpressen, als in die Atmosphäre schleudern. SPD-Politikerin Nina Scheer sieht die Pläne kritisch.