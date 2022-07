Atomkraft statt Gas? Debatte um Zukunft der AKW

Noch im Betrieb sind das Atomkraftwerk (AKW) Emsland im niedersächsischen Lingen, das AKW Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Alle verbliebenen AKW gehen planmäßig am 31. Dezember 2022 vom Netz. Standorte wie Brokdorf in Schleswig-Holstein und Grohnde in Niedersachsen wurden bereits Ende 2021 außer Betrieb genommen

Befürworter verweisen darauf, dass eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken dafür sorge, dass weniger Gas verstromt wird, also im Gegenzug weniger Elektrizität in Gaskraftwerken produziert werden muss. Zudem wäre der Weiterbetrieb der AKW eine Absicherung des Stromnetzes bei einem steigenden Bedarf an Elektrizität vor allem im Winter.

Experten verweisen darauf, dass Deutschland ein Wärmeproblem, aber kein Stromproblem habe, so etwa die Ökonomin Claudia Kemfert. Da AKW nur Strom produzieren, Gasheizkraftwerke Strom und Wärme, sei es nicht ratsam, wieder stärker auf Atomkraft zu setzen. Zudem sei eine Laufzeitverlängerung mit rechtlichen und sicherheitstechnischen Problemen verbunden, so Kemfert: "In der Tat ist es so, dass das Atomgesetz dafür geändert werden müsste. Das kann man jetzt gar nicht so kurzfristig." Zudem sind nach Ende 2022 die Betriebsgenehmigungen für die AKW erloschen.

Atomkraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die den ganzen Tag über Strom produzieren, lassen sich aber nur langsam regeln. Gaskraftwerke sind Kraftwerke, die sich schneller hochfahren lassen und vor allem die Spitzenlast abdecken, also erhöhten Strombedarf - etwa am Abend oder wenn Wind und Sonne zu wenig Energie liefern . Da Gaskraftwerke aber auch noch Wärme produzieren, die von Haushalten als Fernwärme benutzt wird, können diese nicht einfach von Atomstrom ersetzt werden.

Der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken würde vor allem dazu führen, dass Kohlekraftwerke weniger Strom produzieren müssen. Das Einsparpotenzial für Gas sei allerdings gering, so die Energie-Beratung "Energy Brainpool". Sie geht in einer Analyse davon aus, dass ein Weiterbetrieb der drei verbliebenen AKW in Deutschland nur ein Prozent des jährlichen Gasverbrauchs einsparen würde.

Ein Prüfvermerk des Umwelt- und des Wirtschaftsministeriums aus dem März kommt zum Schluss, dass ein Betrieb über den 31. Dezember 2022 hinaus mögich ist - wenn die AKW vorher ihre Leistung drosseln und Brennelemente langsamer abbrennen. Für das AKW Isar 2 könnten die vorhandenen Brennestäbe bei Normalbetrieb auch bis Mitte 2023 reichen, so ein Gutachten des TÜV Süd. Um theoretisch noch länger zu laufen, müsste neues Brennmaterial bestellt werden.

Neue Brennstäbe haben eine lange Lieferzeit und müssen zudem für jedes Atomkraftwerk individuell angepasst werden. Der Betreiber des AKW Emsland, RWE, schätzt den Zeitraum für die Beschaffung auf zwölf bis 24 Monate ein.

"Ein Weiterbetrieb der drei verbliebenen AKW könnte, wenn überhaupt, nur erfolgen, wenn Abstriche bei der Sicherheit in Kauf genommen würden", sagen das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium im Bezug auf ihre Prüfung einer Laufzeitverlängerung. Der TÜV Süd kommt in seinem Gutachten zu Isar 2 allerdings zum Schluss, dass es für dieses AKW keinerlei Bedenken gebe.

RWE, Betreiber des AKW Emsland, erklärte im Juni: "Unser Kraftwerk in Emsland ist auf den Auslaufbetrieb zum Ende des Jahres ausgerichtet, zu dem Zeitpunkt wird der Brennstoff aufgebraucht sein. Ein Weiterbetrieb über den 31.12.2022 hinaus wäre mit hohen Hürden technischer als auch genehmigungsrechtlicher Natur verbunden." Auch EnBW, Betreiber von Neckarwestheim, verweist auf den beschlossenen Ausstieg. PreussenElektra, eine Tochterfirma von Eon und Betreiber des AKW Isar 2, geht aber davon aus, dass "ein Weiterbetrieb von Isar 2 unter bestimmten Voraussetzungen möglich wäre".