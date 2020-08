Stand: 08.08.2020 13:31 Uhr

Ansturm an den Küsten: Viele Strände am Limit

Das Hitze-Wetter in Norddeutschland lockt an diesem Wochenende viele Menschen ans Wasser - wohl auch als Ausgleich für den lange nur mittelmäßigen Sommer hierzulande. Vor allem in den Küstenorten und auf den Inseln ist der Besucher-Ansturm sehr groß. In Schleswig-Holstein mussten bereits einige Strandabschnitte gesperrt werden, da sonst die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Hoch ist auch das Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Norden. Gegen Mittag staute sich der Verkehr an mehreren Stellen - etwa auf der A1 rund um Hamburg sowie bei Lübeck sowie auf der A7 bei Hannover - auf bis zu zehn Kilometer. Am Elbtunnel in Hamburg stockte es zeitweise sogar auf fast 20 Kilometer Länge nach Norden und mehr als zehn in Fahrtrichtung Süden. Auch am Grenzübergang nach Dänemark auf der A7 ging es nur stockend voran.

SH: Volle Strände schon am Vormittag

Die Ostseestrände an der Lübecker Bucht sind auch heute das Ziel vieler Erholungssuchender - das Problem dabei: In Zeiten von Corona sind es stellenweise viel zu viele. Schon vormittags zeigte die "Strandampel" auf der Webseite strandticker.de, die die Besucher-Ströme lenken soll, komplett ausgelastete Strandabschnitte von Niendorf über Scharbeutz bis Rettin an. In Timmendorfer Strand mussten einige Strandzugänge abgesperrt werden. auch am Schönberger Strand im Kreis Plön ist es voll, berichtete NDR Schleswig-Holstein.

Scharbeutz' Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) riet dringend von einer Anreise ab, die Kurdirektion am Timmendorfer Strand und die Bürgermeisterin von Heidkate empfahl ebenfalls von einer Fahrt in die Lübecker Bucht abzusehen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Ausflügler dazu aufgerufen, nicht nur an Nord- und Ostsee zu fahren, sondern auch das Binnenland als Ausflugsziel zu nutzen. Die Gemeinde Timmendorfer Strand hatte den Ansturm geahnt und mehr Sicherheitskräfte eingestellt, um die geltenden Corona-Abstandsregeln kontrollieren zu können.

An der Nordsee war es vor allem in St. Peter-Ording eng - allerdings nicht wegen voller Strände: Vielmehr seien verstopfte Zufahrten das Problem, teilte die Tourismusdirektion mit. Eine Anreise solle ab Mittag nicht mehr möglich sein, Autos würden bereits abgeschleppt. In Büsum hielt sich der Andrang in Grenzen, hieß es. Dort, wie auch auf Helgoland, Sylt und in St. Peter-Ording gilt in einigen Straßen eine Maskenpflicht.

Niedersachsen: Gedränge auf den Fähren

Bereits am Freitagmorgen herrschte zum Beispiel auf den ersten Fähren nach Norderney großes Gedränge. Die Gäste wurden beim Einsteigen auf die Maskenpflicht hingewiesen, an Bord gab es dann allerdings keine Kontrollen mehr. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat die Reederei Frisia sogar zusätzliche Schiffe bereitgestellt, um den Ansturm bewältigen zu können. Tagesgäste sind auf den Inseln willkommen. Mit einer Ausnahme: Langeoog.

MV: Kontrollen am Strand - Sperrungen möglich

Auch in Mecklenburg-Vorpommern zog es die Menschen an die Küsten. Die Strände seien ausnahmslos gut besucht, meldeten verschiedene DLRG-Wachstationen. Wegen der vielen Besucher kam es vereinzelt zu Staus. Am Freitag hatten die Behörden angekündigt, die Strände in Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) besonders gründlich kontrollieren zu wollen. Sollten sich zu viele Menschen am Strand aufhalten, würden einzelne Abschnitte vorübergehend gesperrt, sagte Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne).

Volle Straßen: Rauf in den Norden, zurück in den Süden

Heute und morgen sind auf den Autobahnen nicht nur Wochenend-Ausflügler unterwegs: In Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen enden die Ferien, es ist mit viel Rückreiseverkehr zu rechnen. Folgende Autobahnen sind besonders betroffen:



A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Flensburg - Hamburg

A24 Berlin - Hamburg

A31 Emden - Bottrop

Über die aktuelle Lage auf den Straßen in Norddeutschland informiert das NDR Verkehrsstudio:

