Waldgipfel: Niedersachsen hat mehr Geld erwartet

Unserem Wald geht es schlecht: Häufige Dürren, Hitze, Stürme und dadurch ausgelöster Schädlingsbefall haben auch Norddeutschlands Wälder seit 2017 stark geschwächt. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium sind bundesweit bereits 180.000 Hektar zerstört - mehr als 250.000 Fußballfelder. Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) befürchtet, dass im Laufe dieses Jahres sogar bis zu 250.000 Hektar verloren gehen werden. 11,4 Millionen Hektar Wald gibt es in Deutschland.

In Berlin trafen sich daher am Mittwoch Vertreter der Holzwirtschaft, Forscher, Waldbesitzer, Umweltverbände und Politiker von mehr als 170 Verbänden und Institutionen zum nationalen Waldgipfel. "Der Wald stirbt in einigen Teilen", sagte Bundesforstministerin Julia Klöckner (CDU) zum Auftakt. "Der Klimawandel hat uns deutlich schneller getroffen als erwartet."

Wie kann der Wald dem Klimawandel trotzen? NDR//Aktuell - 25.09.2019 14:00 Uhr Der Klimawandel setzt dem Wald zu. Niedersächsische Forscher beschäftigen sich damit, welche Baumarten großer Trockenheit standhalten können - zum Beispiel Roteichen und Douglasien.







Niedersachsen unzufrieden mit Höhe der Bundesmittel

Die Teilnehmer berieten über kurzfristige Hilfen und langfristige Maßnahmen. Etwa 800 Millionen Euro sind laut Klöckner für die kommenden vier Jahre zu vergeben - 547 Millionen Euro davon vom Bund. Der Verband der privaten Waldeigentümer sowie der Bund Deutscher Forstleute gehen davon aus, dass Aufforstung und Schutz deutlich mehr als von Klöckner veranschlagt, nämlich etwa zwei Milliarden Euro kosten werden. Zahlreiche Bundesländer wie Niedersachsen hatten in den vergangenen Wochen bereits Soforthilfen für Waldbesitzer zugesagt. Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte nach dem Treffen, für Niedersachsen seien für die kommenden vier Jahre 116,8 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln vorgesehen. Otte-Kinast zeigte sich damit unzufrieden; das Land hatte sich mehr als die 68,8 Millionen Euro Bundesmittel erhofft.

Klimawandel setzt Wald unter Druck

Klöckner rief in Berlin dazu auf, ideologische Debatten zu vermeiden. Beim Aufforsten seien Mischwälder mit einem breiten Spektrum heimischer, standortangepasster Baumarten zu bevorzugen. Der Bund wolle nicht Schäden ersetzen, sondern bei der Klima-Anpassung helfen. Bei der Aufforstung sollen daher Klimaschutz-Kriterien eine Rolle spielen. Eine Schlüsselursache für die Waldschäden der vergangenen Jahre ist laut Fachleuten der klimabedingte Wandel mit immer mehr Extremwetter. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation BUND ist es die Summe aus Luftverschmutzung und Klimastress, welche die heimischen Wälder an ihre Grenze bringt. Monokulturen mit Nadelholz seien anfälliger als Mischwälder.

"In der Lüneburger Heide werden Fichten in Zukunft zu wenig Wasser bekommen, aber auch angepflanzte Buchen haben einen zu hohen Wasserbedarf", sagte Constantin von Waldthausen, Leiter eines der größten Forstbetriebe Niedersachsens, der Klosterforsten. Wald müsse sehr langfristig geplant werden: "Bei Bäumen denken wir in Jahrzehnten und Jahrhunderten."

11.000 neue Fachkräfte nötig

Beim Gipfel ging es auch um wirtschaftliche Fragen wie Lagerung und Verkauf von Holz bei niedrigen Marktpreisen. Diese Fokussierung kritisierte zum Beispiel Förster Peter Wohlleben auf tagesschau.de: "Ein Ziel des Gipfels ist es ja, den Holzverbrauch zu steigern. Das ist kontraproduktiv. Wir müssen den Holzbedarf runterfahren, um Platz für Schutzflächen zu schaffen, um Platz für Übergänge zu schaffen."

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat und die IG BAU forderten zudem deutlich mehr Fachkräfte. 11.000 neue Beschäftigte seien nötig. "Der klimagerechte Umbau des Forstes ist eine Mammutaufgabe, die sich nur mit zusätzlichem Personal stemmen lässt", sagte der Vize-Vorsitzende der IG BAU Harald Schaum.

Wem gehört der Wald in Niedersachsen? 28 Prozent der Waldfläche in Niedersachsen sind im Besitz des Landes, fünf Prozent hält der Bund. Acht Prozent sind Körperschaftswald. Das Groß der Waldflächen - 59 Prozent - ist Privat­ und Genossenschaftswald. (Quelle: Niedersächsiches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)

Wem gehört der Wald in Schleswig-Holstein? Mit rund 51 Prozent befindet sich ein hoher Anteil des schleswig-holsteinischen Waldes in privatem Besitz. 34 Prozent des Waldes sind im Besitz des Bundes oder der Landesforsten, 15 Prozent sind Körperschaftswald. (Quelle: Landesregierung Schleswig-Holstein)

Wem gehört der Wald in Mecklenburg-Vorpommern? 46 Prozent der Waldflächen in Mecklenburg-Vorpommern gehören dem Land, 39 Prozent sind in Privatbesitz. (3 Prozent Treuhand, 10 Prozent Kommunalwald, 1 Prozent Kirchenwald, 1 Prozent anderer öffentlicher Wald) (Quelle: Landesforst Mecklenburg) zurück 1/4 vor

Bundeswehr bekämpft Borkenkäfer im Ostharz

Klöckners Eckpunktepapier soll in Zusammenarbeit mit Verbänden weiter ausgearbeitet werden. Die Ergebnisse daraus sollen in die Waldstrategie 2050 fließen, die das Ministerium Ende 2020 vorlegen will. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte für den Waldgipfel ebenfalls vorab ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Darin fordert er unter anderem Hilfen bei der Aufforstung, Kompensation für Waldbesitzer und bessere Grundlagenforschung. Backhaus selbst nahm an dem Gipfel allerdings nicht teil, weil er bei der Agrarministerkonferenz in Mainz war.

Erst am Dienstag hatte die Bundeswehr ihren Einsatz gegen Borkenkäfer im Ostharz begonnen. 60 Soldaten sollen gemeinsam mit Forstexperten betroffene Fichten markieren und fällen. Zudem sollen sie bereits umgefallene Bäume entrinden. Niedersachsen hatte das Hilfsangebot der Bundesregierung ausgeschlagen. Die Bekämpfung erfordere Sachkunde, die Soldaten nicht mitbrächten, hieß es aus dem Agrarministerium in Hannover.

