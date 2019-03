Stand: 04.03.2019 16:50 Uhr

Sturmtief "Bennet" wirft Bäume um und stört Verkehr

Mit kräftigen Böen wirbelt Sturmtief "Bennet" den Norden auf. In ganz Norddeutschland sind heute Sturmböen von bis zu 100 Kilometern die Stunde möglich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommen zu den schweren Sturmböen der Stärke 9 bis 10 auch immer wieder kräftige Schauer und vereinzelt sogar Gewitter. Es kam zu mehreren Autounfällen aufgrund entwurzelter Bäume, einige Autofahrer wurden verletzt.

Tief "Bennet" sorgt für stürmischen Wochenstart NDR//Aktuell - 04.03.2019 16:00 Uhr Sturmtief "Bennet" zieht mit heftigen Böen und Schauern über Norddeutschland und sorgt für Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr. Die Einsatzkräfte mussten mehrfach ausrücken.







Zugausfälle und Umleitungen

Auswirkungen hat der Sturm auch auf den Zugverkehr. Auf mehreren Bahnstrecken werden Züge umgeleitet, sodass es zu Verspätungen kommt. Die Bahn rät Zugreisenden, sich auf Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einzustellen und sich vor Reiseantritt zu informieren.

Vielerorts stürzten Bäume auf Gleise, unter anderem zwischen Stade und Hamburg, zwischen Braunschweig und Salzgitter oder zwischen Hamburg und Puttgarden. Betroffen waren auch die Strecken zwischen Hannover und Berlin, Hamburg und Passau sowie Stralsund und Karlsruhe. Die Brockenbahn hat wegen der starken Böen auf dem Gipfel des Harzes den Betrieb eingestellt.

Sturmböe erfasst Lastwagen auf Autobahnen

Nach einem sturmbedingten Verkehrsunfall mit einem Lastwagen wurde die Autobahn 14 zwischen Grabow und der Landesgrenze zu Brandenburg am Montag in Fahrtrichtung Süden mehrere Stunden voll gesperrt. Der Lastwagenfahrer verlor durch eine Sturmböe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt. Auf der Autobahn 392 in Braunschweig wurde ein Lastzug aus der Ukraine von heftigem Seitenwind erfasst und umgeworfen. Der Fahrer und die Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, der quer über allen Fahrspuren liegende Lkw blockierte vorübergehend den Verkehr.

Im nordrhein-westfälischen Ochtrup nahe der niedersächsischen Grenze kam ein Autofahrer ums Leben. Nach Angaben der Feuerwehr sei das Fahrzeug von einem umfallenden Baum getroffen worden.

Auch Flugverkehr betroffen

Am Flughafen Hannover setzten die Flugzeuge wegen des Windes in deutlicher Schieflage zur Landung an, die für die Piloten zu einer Herausforderung wurde. Am Hamburger Flughafen seien Sturmböen mit einer maximalen Geschwindigkeit von fast 100 Stundenkilometer gemessen worden, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Sturmflutwarnung für Nordseeküste

Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. In der Nacht von Montag zu Dienstag wird das Hochwasser an der deutschen Nordseeküste, in Emden, Bremen und Hamburg etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte. Für die Ostseeküste vermeldete der Seewetterdienst für Dienstagnachmittag eine amtliche Sturmwarnung.

