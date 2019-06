Stand: 26.06.2019 12:18 Uhr

EuGH verschärft Vorgaben für Luft-Messstationen

Spätestens seit Einführung von Diesel-Fahrverboten in Hamburg ist die Diskussion um die Luftverschmutzung in Großstädten auch in Norddeutschland in vollem Gange. Am Mittwoch urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, dass bei der Messung der Luftqualität strenge Vorgaben gelten. So sei schon eine Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messpunkten als Verstoß gegen EU-Regeln zu werten - ein Mittelwert verschiedener Stationen sei dafür nicht ausschlaggebend. Außerdem könnten Bürger gerichtlich überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind.

Geklagt hatten Einwohner der belgischen Hauptstadt Brüssel und eine Umweltorganisation. Sie hatten nach eigenen Angaben entdeckt, dass Messpunkte an zwei Brüsseler Hauptverkehrsstraßen zwischen 2008 und 2014 abgeschaltet waren. Die Kläger forderten von den belgischen Behörden, den Brüsseler Luftreinhalteplan zu überarbeiten.

Umwelthilfe zeigt sich zufrieden

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßte das Urteil aus Luxemburg. "Alle deutschen Gerichte, die Klagen der DUH stattgegeben haben, können sich bestätigt fühlen. Der EuGH hat heute den hohen Wert der Luftgrenzwerte bestätigt", sagte DUH-Anwalt Remo Klinger. Die Organisation hatte Klagen gegen viele deutsche Städte eingereicht, um die Einhaltung der Schadstoff-Grenzwerte zu erreichen.

In Hamburg gelten Diesel-Fahrverbote

Hamburg war Ende Mai 2018 die erste deutsche Stadt, die wegen überhöhter Stickoxid-Messwerte Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge verhängte. Sie gelten auf Abschnitten zweier viel befahrener Verkehrsachsen in der Innenstadt. An beiden Straßen ist die Stickoxid-Belastung seitdem zurückgegangen, liegt jedoch immer noch über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dennoch stellte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ein Jahr nach Einführung in Aussicht, das erste Fahrverbot möglicherweise 2023 aufzuheben.

Kiel versucht Verbote abzuwenden

Die Stadt Kiel will solche Fahrverbote vermeiden. Der Kieler Schadstoff-Hotspot liegt an der Stadtautobahn Theodor-Heuss-Ring. Im April wurde dort eine Woche lang eine Absauganlage für Schadstoffe erprobt, möglicherweise wird sie ab 2021 dauerhaft installiert. Der Luftreinhalteplan sieht Sperrungen einer Fahrspur für Diesel-Autos sowie je einer Ab- und Zufahrt für alle vor. Klappt es bis September 2020 nicht, den Stickoxid-Grenzwert einzuhalten, könnte im Januar 2021 ein Fahrverbot für Diesel-Pkw der Stufen Euro 1 bis 5 eingeführt werden.

Grenzwertüberschreitung auch in Hannover und Oldenburg

Von Januar bis Mai dieses Jahres wurden auch in Oldenburg und Hannover erneut zu hohe Stickoxid-Werte gemessen. In Hannover gibt es Überschreitungen an vier der fünf Messstellen. In Oldenburg geht es um einen einzigen Punkt, an dem viele Busse vorbeifahren. Nach wie vor drohen in beiden Städten Fahrverbote für Dieselautos.

