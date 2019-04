Stand: 08.04.2019 12:07 Uhr

Agrarminister suchen Kompromiss im Dünge-Streit

Die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geplante strengere Düngeverordnung hat vor allem in Niedersachsen zu großen Protesten von Landwirten geführt. Jetzt sucht Klöckner nach Wegen, die Vorgaben der Europäischen Union einzuhalten und gleichzeitig die Interessen der Landwirte zu berücksichtigen. Wie das gelingen kann, will sie heute Nachmittag mit den Umwelt- und Landwirtschaftsministern der Länder diskutieren. Ursprünglich hatte die EU von Deutschland verlangt, dass Bauern in besonders nitratbelasteten Gebieten auf ein Fünftel des Düngers verzichten müssen. Mittlerweile habe die EU-Kommission signalisiert, dass sie nicht mehr auf eine pauschale Mengenreduzierung bestehe, schrieb Klöckner an ihre Länderkollegen. Deutschland dürfe auch andere Maßnahmen vorschlagen, wenn sie zu einem vergleichbaren Ergebnis führten, so die Ministerin.

Videos 02:37 Hallo Niedersachsen Klöckner plant strengere Düngeverordnung Hallo Niedersachsen Um EU-Vorgaben gerecht zu werden, plant Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner eine neue Düngeverordnung. Landwirte fürchten um ihre Erträge und haben dagegen demonstriert. Video (02:37 min)

Niedersachsen fordert mehr Zeit

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und mit ihr die Landes-CDU lehnte die Vorgabe der EU von Anfang an ab. Otte-Kinast wünschte sich flexiblere Vorgaben und mehr Zeit. Schließlich seien die Düngevorgaben in Deutschland erst vor Kurzem verschärft worden. Nun müsse zunächst beobachtet werden, wie sich das auf die Nitratwerte auswirke, so Otte-Kinast. Viele Landwirte fürchten, dass ihre Pflanzen nicht mehr den gewohnten Ertrag bringen oder dass sie nicht mehr so viele Tiere halten können, wenn die Düngeverordnung weiter verschärft wird.

Weil fürchtet, dass Unschuldige bestraft werden

Hintergrund der geplanten Verschärfung der Düngeregeln war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem vergangenen Sommer. Die EU hatte Deutschland verklagt, weil es jahrelang nichts gegen die steigende Nitratbelastung des Grundwassers unternommen hatte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte jüngst die Grundwasser-Qualität in Niedersachsen als unakzeptabel bezeichnet. Die Pläne der Bundesregierung seien aber nicht richtig, weil dadurch die Gefahr bestehe, dass Unschuldige mit bestraft würden.

