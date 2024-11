Stand: 12.11.2024 18:22 Uhr Maler Frank Auerbach im Alter von 93 Jahren gestorben

Der deutsch-britische Künstler Frank Auerbach ist tot. Er starb am Montag im Alter von 93 Jahren in London, wie seine Galerie Frankie Rossi Art Projects am Dienstag mitteilte. Auerbach wurde 1931 in Berlin geboren und kam mit den sogenannten Kindertransporten nach London. Seine erste Retrospektive fand 1978 in der Hayward Gallery statt, 1986 wurde Auerbach bei der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Auerbach war bekannt für seine Porträts und Straßenszenen aus Camden im Norden Londons, wo er lebte. Er galt neben Francis Bacon, Henry Moore und Lucian Freud als einer der bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit. | Sendebezug: 12.11.2024 18:35 | NDR Kultur