Thomas Lemmer verbringt seine Freizeit am liebsten im Keller. In jeder freien Minute verschwindet der zweifache Familienvater in "sein Reich": sein eigenes kleines Tonstudio, das er sich hier unten eingerichtet hat und in dem er hauptsächlich elektronische Chillout-Musik produziert. "Ich bin eigentlich immer agil, immer am Machen, die Musik ist mein Ausgleich zum Entspannen", so der 47-Jährige, der hauptberuflich als IT-Experte arbeitet. Die Musik sei trotzdem mehr als nur ein Hobby. "Das ist mein Lebensinhalt, genau mein Ding", so Lemmer.

Angefangen mit zwei Kassettenrekordern

Für Musik hat sich Thomas Lemmer eigentlich schon immer interessiert. Als Fünfjähriger beginnt er Klavier zu spielen, macht später sogar noch eine Ausbildung zum Kirchenorganisten. Und auch mit dem Komponieren und Produzieren eigener Songs hat er früh begonnen. Die ersten Gehversuche habe er tatsächlich noch als Kind mit zwei Kassettenrekordern gemacht, erzählt Lemmer. "Ich habe den einen Rekorder genommen, mich damit aufgenommen und das Ganze dann abgespielt und wieder neu dazu gespielt", so der Bramscher. So seien schon damals im Kinderzimmer die ersten Eigenkompositionen entstanden.

Alles begann in einer Strandbar auf Fehmarn

Seine besondere Vorliebe für Chillout-Musik zum Entspannen und Relaxen hat er im Urlaub auf Fehmarn für sich entdeckt. "Ich habe die Musik in einem Strandcafé gehört und gedacht: das ist irgendwie cool, das will ich auch mal machen", so Lemmer, der bis dahin eher Popmusik bevorzugte, zum Beispiel Michael Jackson oder Phil Collins. Doch die elektronische Entspannungsmusik mit ihrer Vielfalt hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen. Mittlerweile hat er 18 Alben herausgebracht. Und bei Musik-Streamingdiensten wie Spotify gehen die Zahlen seit einiger Zeit "durch die Decke", wie Thomas Lemmer sichtlich stolz berichtet. "Das kann man ja nicht planen, das hab ich mir schon ein Stück weit erarbeiten müssen", so der Bramscher.

Thomas Lemmer: 42 Millionen Aufrufe bei Spotify

Allein bei Spotify sind seine Lieder insgesamt mehr als 42 Millionen Mal gestreamt worden. Dazu kommen knapp 200.000 monatliche Hörer, die regelmäßig und ganz bewusst seine Musik hören. "Das ist schon krass, da muss man sich manchmal kneifen, das sind ja ganze Stadien voller Menschen," so Lemmer. Spannend sei auch, dass die Songs weltweit gehört werden. Er habe zum Beispiel vor kurzem Post bekommen aus Brasilien. "Da lag jemand im Krankenhaus und hat meine Musik zum Entspannen gehört", erzählt Lemmer. Und genau solche Rückmeldungen seien ein besonderer Ansporn für ihn. "Das sind die Momente, wo ich weiß: okay, dafür machst du das."

Song-Ideen aus der Natur

Inspirationen für seine Musik holt sich Thomas Lemmer regelmäßig in der Natur. Dann geht er mit einem kleinen Aufnahmegerät in den Wald oder in den Park und nimmt Naturgeräusche wie zum Beispiel Vogelzwitschern auf. "Und das versuche ich dann in meine Songs zu integrieren", so Lemmer. Oft setze er sich aber auch planlos ans Klavier und spiele einfach drauflos. "Das ist ja das Faszinierende an Musik, dass quasi aus einem weißen Blatt etwas Klangvolles entstehen kann“, so Lemmer. Um einen Song möglichst entspannt klingen zu lassen, setzt er auf sich wiederholende Klänge und ein Tempo, das niedriger ist als der normale Ruhepuls eines Menschen. "Das sind die Kniffe, die man sich erarbeitet im Laufe der Zeit", so Lemmer.

Thomas Lemmer erhält Auszeichnung in Berlin

Vor wenigen Wochen hat Thomas Lemmer beim "German Songwriting Award" abgeräumt. In der Kategorie "Music for Motion Picture", also Filmmusik, konnte der Bramscher völlig überraschend die Trophäe einheimsen. "Gewünscht habe ich mir das natürlich, aber dass es am Ende wirklich so kommt, damit habe ich im Traum nicht gerechnet." Für die Auszeichnung gab es zwar kein Preisgeld, dafür aber reichlich "Ruhm und Ehre" und viele neue Kontakte, die Thomas Lemmer in Berlin knüpfen konnte. Trotz der Erfolge: von seiner Musik leben kann er nicht, so sagt er. "Nicht mit meinem aktuellen Lebensstandard, nicht mit zwei Kindern", so Lemmer. Als Hobby-Produzent will er trotzdem weitermachen und mit seiner Entspannungs-Musik so viele Menschen wie möglich erreichen.

