09.12.2024 10:16 Uhr Osnabrücker Museum kauft erstes Werk von Felix Nussbaum

Das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück hat das früheste bekannte Werk des jüdischen Künstlers Felix Nussbaum gekauft. Das Werk mit dem Titel "Bleibe fromm" trage die Werkverzeichnisnummer 1 und sei im Jahr 1920 entstanden, teilte das Museum mit. Den Angaben zufolge hatte der im Jahr 1904 in Osnabrück geborene und 1944 in Ausschwitz von den Nazis ermordete Künstler die Zeichnung seinem Cousin Alfred Gossels geschenkt. Sie soll jetzt dauerhaft in der Ausstellung zu sehen sein. Die Zeichnung sei ein einzigartiges Zeugnis für Nussbaums frühe Schaffensjahre, sagte Nils-Arne Kässens, Direktor des Museumsquartiers Osnabrück. Das Werk war über ein Jahrhundert im Besitz der Familie Gossels. Den Kauf ermöglicht hatte eine in Osnabrück geborene Frau, die seit 45 Jahren in Tel Aviv lebt. Mit dem neu erworbenen Werk ist die Sammlung laut Kässens auf 270 Werke angewachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück