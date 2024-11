Stand: 12.11.2024 12:58 Uhr Musical "Tarzan" kommt im Herbst zurück nach Hamburg

Vor 16 Jahren feierte das Musical "Tarzan" in Hamburg seine Deutschlandpremiere, nun kommt die Geschichte des im Dschungel aufgewachsenen Waisenkindes erneut an die Elbe. "Tarzan" soll von Herbst 2025 an für ein Jahr im Stage-Theater Neue Flora gespielt werden, wie Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mitteilte. Das Stück löst dann das derzeit laufende Disney-Musical "Hercules" ab, das seit März dieses Jahres in die Götterwelt lockt. "Tarzan" lief bereits von 2008 bis 2013 in der Neuen Flora. Die Lieder stammen von Phil Collins, darunter der bekannteste Song "You'll be in my heart". | Sendebezug: 12.11.2024 13:10 | NDR Kultur