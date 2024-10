Stand: 21.10.2024 07:40 Uhr Frankfurter Buchmesse endet mit Plus - positive Abschlussbilanz

Mehr Fach- und Privatbesucher, mehr Aussteller, mehr Veranstaltungen: Die Frankfurter Buchmesse ist mit einem Plus in allen Kategorien zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter kamen bis Sonntag 230.000 Besucher aus mehr als 150 Ländern auf die weltgrößte Bücherschau. Trotz der Steigerung sind die Zahlen noch weit vom Niveau vor der Pandemie entfernt. Am Ende der Messe übergab das diesjährige Gastland Italien die Ehrengastrolle an das Gastland 2025, die Philippinen. Der Inselstaat will seine Literatur unter dem Motto "Fantasie beseelt die Luft" präsentieren. | Sendebezug: 21.10.2024 07:37 | NDR Kultur