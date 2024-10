Stand: 14.10.2024 12:55 Uhr Theater Bremen: "No Pay November" für Auszubildende

Auszubildende können den ganzen November über kostenlos unter dem Motto "No Pay November" das Bremer Theater besuchen. Azubis könnten dann "Antigone" und "Soft Rebellion" nach Shakespeares "Romeo und Julia" schauen, teilte das Theater am Montag mit. Auch "Die Erfindung des Jazz im Donbass" und "Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte" stünden auf dem Spielplan. Konzerte und Sonderveranstaltungen sind von dem Angebot ausgenommen. Im Angebot seien auch das Musical "Der 35. Mai" und die Oper "Die Liebe zu den drei Orangen". Im Jungen Theater sei eine moderne Version von "Alice im Wunderland" zu sehen. Klassiker mit heutigem Blick biete das "Kleine Haus" mit "Faust" und "Emilia Galotti". | Sendebezug: 14.10.2024 11:30 | NDR Kultur